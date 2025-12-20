Simeone y una reacción que provocó carcajadas: eligió una pregunta ajena al fútbol y se arrepintió enseguida

Las conferencias de prensa de Diego Simeone tienen una columna vertebral bien marcada. Son intensas, tácticas, generan debates y contienen, incluso, mensajes entrelíneas. En la previa del partido de este domingo en el que su Atlético de Madrid visita al Girona en Montilivi, por la Liga de España, su exposición mantuvo esa línea, pero también dejó un momento en el que todo derivó en carcajadas.

Entre respuestas sobre el equipo, el calendario, los hinchas y cómo gestionar el plantel, dentro de un guion casi habitual, un periodista radial decidió proponerle un cambio a la dinámica. Así, como sólo podía hacerle una pregunta, le planteó al entrenador que eligiera entre una consulta de fútbol o una sobre un tema ajeno. “La que no [es de fútbol]”, sentenció, algo sonriente y curioso.

Diego Simeone aceptó responder sobre otro tema que no fuera fútbol en la conferencia de prensa, pero pronto se arrepintió... HENRY NICHOLLS - AFP

Hubo algunas risas alrededor, el Cholo fijó la vista en el interlocutor a la espera de escucharla, distendido. Allí supo que se trataba de algo de tenis, otro deporte que le gusta y que suele ir a ver en grandes torneos. Y el planteo fue sobre la llamativa ruptura entre el español Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, y su entrenador, Juan Carlos Ferrero, “después de haberlo ganado prácticamente todo en un año, algo que en el fútbol sería impensable”, contextualizó la consulta.

Con la misma velocidad en la que había pedido la pregunta de otro ámbito, su respuesta inmediata deparó las carcajadas de todos los presentes y hasta las risas del propio Simeone, arrepentido por su decisión segundos antes: “Haceme la pregunta de fútbol, dale... vamos, dale”. Ante la insistencia sobre si estaba seguro, Simeone siguió recurriendo al humor para evitar responder y agregó: “Mirá que ya tengo la pelada, todo”, señalándose la cabeza, como una forma risueña de describir su experiencia para saber en el terreno en el que podía llegar a meterse.

De todas maneras, eso sí, ante la advertencia de que la otra pregunta “tampoco es fácil”, terminó igualmente evadiendo la consulta sobre Villarreal vs. Barcelona, que el domingo jugarán en la cancha del primero de ellos y no en Miami, como se había planificado, en otro tema que generó debate en suelo español y podría darle más posibilidades de jugar a gusto a los locales. “No opino de lo que pueda pasar en otros campos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que nos interesa. La temporada es muy larga y nos centramos en el partido del Girona, absolutamente”, respondió, ya con más seriedad.

😂 Le preguntan a Simeone por la ruptura Alcaraz-Ferrero y deja un momentazo: la prensa a carcajadas pic.twitter.com/MDNSHZulaY — Diario AS (@diarioas) December 20, 2025

El DT prefirió volver a hablar de táctica, confrontar los análisis y exponer lo difícil que será el partido del domingo y el calendario que tiene el equipo antes de convertirse por unos instantes en analista de un tema que por estos días sacudió a España y al mundo del tenis por lo sorpresivo. Antes y después, aseguró que el calendario actual los obliga a “gestionar de la mejor manera los esfuerzos y competir” y que los aficionados “no necesitan gente sana, necesitan que el equipo gane”, entre algunos tópicos de la larga rueda de prensa.

“Todo está pensado para competir, jugar, no tener tiempos de recuperación, gestionarlos en el andar, que es difícil porque siempre tenemos la necesidad de tener que ganar. Eso te lleva siempre a la exigencia máxima de cuerpo técnico, jugadores, preparadores físicos, fisios, y ni qué hablar los futbolistas. Es un ritmo elevado de partidos seguidos, pero no se puede hacer nada. Tenemos que estar preparados para tener una plantilla amplia, intentar gestionar de la mejor manera los esfuerzos y competir. Los hinchas no necesitan gente sana, necesitan que el equipo gane”, declaró.

Diego Simeone y sus expectativas con Atlético de Madrid en medio de "un calendario agitado" MAURICE VAN STEEN - ANP

Asimismo, recalcó que deben aceptar el apretado almanaque que se les imponen. “Como no hay ninguna fuerza para poder generar un diálogo, tenemos que aceptar cómo está puesto el calendario. Debemos intentar hacerlo lo mejor posible”, afirmó, a la espera de que el equipo, que tuvo dificultades para ganar fuera del Metropolitano esta temporada, pueda volver a hacerlo en la Liga.

“Nosotros siempre comentamos lo mismo, que el año es muy largo; el año tiene pasajes buenos, pasajes regulares y sobre todo, cuando los pasajes no son tan buenos, hay que estar fuertes. Nos tenemos que hacer fuertes, ya sea de local o fuera de casa, y en ese crecimiento estamos”, concluyó.