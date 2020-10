La chicana de Alejandro Fantino al Cholo Simeone: "Terrible entrenamiento"

Alejandro Fantino bromeó en Instagram con las estadísticas de su corrida de este mediodía, y uno de los destinatarios de la chanza fue el director técnico Diego "Cholo" Simeone. Crédito: Instagram

El conductor de ESPN 2 y América TV, Alejandro Fantino, chicaneó al entrenador argentino Diego "Cholo" Simeone, entre otros colegas suyos, en una irónica publicación que el animador televisivo realizó en su Instagram.

"Terrible entrenamiento, adaptándome a la nueva modalidad del fútbol. Les voy a pasar los datos: hice cinco kilómetros en 37 minutos con 28 segundos. En estos cinco kilómetros, me crucé con dos teros que volaban de derecha a izquierda, con una intensidad de casi 25 aleteos por segundo. Me crucé con dos lechuzas que iban de manera ascendente y descendente", comenzó Fantino su sarcástico relato en un video publicado en sus historias.

Luego, el periodista deportivo siguió con su histriónica narración: "Cuando volvía había un carpincho tomando sol, que generaba que hubiese un desvío del aire, y eso me retrasó 27 centésimas de segundo. Mi tiempo puede ser mejorado mañana, porque me dicen que habrá un grupo de nutrias que van a cambiar al humedad del ambiente, ya que va a haber una corriente de aire que les va a pasar por el lomo, y eso me permitiría bajar el tiempo".

Fantino troleó al Cholo Simeone en las redes - Fuente: Instagram 01:32

Video

Al final, el ex-Animales Sueltos le dedicó sus datos de la empiria a "Sebastián Beccacece, Jorge Sampaoli, Ricardo Caruso Lombardi y el Tano Pasini", para rematar con el director técnico de Atlético de Madrid. "Y también quiero dedicarle a Simeone mis tres últimos triunfos consecutivos en el tenis. Gané tres sets después de ocho años que no ganaba un set. Desde que empecé a leer a Simeone, estoy en la senda del triunfo y a mí eso me hace realmente muy feliz", para luego aclarar que hizo su descargo "para hinchar un rato las bolas".

El cruce de Fantino con Miguel Simón

En la última edición de ESPN FC, Fantino se cruzó con el relator de la señal, Miguel Simón, por sus posturas enfrentadas con respecto al uso de las estadísticas en el fútbol, luego de escuchar una frase del propio Simeone, en la que afirmó que lo importante, en el fútbol, es ganar "como sea".

En ese debate, Simón dijo que la sentencia del técnico colchonero es contradictoria por el modo en que el entrenador prepara a sus equipos para conseguir el éxito deportivo. "Mi tarea como periodista no es decirle a la gente lo que a mí me gusta, sino evaluar las actuaciones, y yo no creo que haya un solo resultado que obtuvo Simeone que haya sido como sea, ya que es un tipo que cuida el detalle y trabaja. Hagamos un ejercicio, traigan algún equipo que de 38 fechas haya ganado 30, no hay", consideró el narrador de fútbol y básquet.

Fantino, esquivo a mirar las estadísticas en el fútbol, dijo no entender el ejemplo expuesto por su colega, y se quejó: "Vos me la hacés tan difícil. No te entiendo lo que querés decir". A lo que Simón le contestó: "Yo no entiendo qué es lo difícil para vos. ¿Qué es difícil de entender?".

"Te lo voy a explicar de otra manera. ¿Hay equipos en la historia del fútbol, que jugando sin una forma o un diagrama o una preparación les haya ido bien? ¿Ahí lo entendiste? ¿Hay muchos equipos jugando como sea que les fue bien y fueron campeones? Simeone no juega como sea, solo dijo una frase", manifestó Simón. Luego, explicó que la estadística se utiliza para interpretar y que sirve para respaldar un concepto, sumado a que existe tecnología avanzada que usan los entrenadores.

Finalmente, Fantino dijo que seguía en desacuerdo con esa postura, aunque elogió la capacidad de su "oponente" circunstancial: "Él es el mejor de una generación, que produjo una ruptura en el periodismo deportivo. Yo no le puedo seguir los números, porque estos pibes juegan con una tecnología que yo ya estoy viejo. La estadística aplicada al fútbol no me va, la respeto y la valoro, pero yo veo jugar a los equipos", cerró.