La agenda de TV y streaming del sábado: el Torneo Apertura, las semis del Argentina Open, Rugby y más
Fútbol local y del exterior, básquet y golf completan la actividad deportiva en el inicio del fin de semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 14 de febrero de 2026.
TENIS
- 16 Argentina Open. Francisco Cerúndolo vs. Tomás Martín Etcheverry y Sebastián Báez vs. Luciano Darderi (Italia), las semifinales. TyC Sports
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17.30 Banfield vs. Racing. TNT Sports
- 19.45 Talleres vs. Gimnasia (Mendoza). ESPN Premium
- 19.45 Huracán vs. Sarmiento. TNT Sports
- 22 Atlético Tucumán vs. Estudiantes (Río Cuarto). ESPN Premium
- 22 Independiente Rivadavia vs. Belgrano. TNT Sports
Copa FA
- 9.15 Burton Albion vs. West Ham United. Disney+
- 11:55 Manchester City vs. Salford City. ESPN
- 12 Burnley vs. Mansfield Town. Disney+
- 12 Norwich City vs. West Bromwich Albion. Disney+
- 12 Port Vale vs. Bristol City. Disney+
- 12 Southampton vs. Leicester City. Disney+
- 14.45 Aston Villa vs. Newcastle. ESPN
- 17 Liverpool vs. Brighton. Disney+
Liga de España
- 12.15 Getafe vs. Villarreal. DSports (1610)
- 14.30 Sevilla vs. Alavés. DSports (1610)
- 17 Real Madrid vs. Real Sociedad. ESPN
Serie A
- 14 Lazio vs. Atalanta. Disney+
- 16.45 Inter vs. Juventus. ESPN 2
Bundesliga
- 11.30 Werder Bremen vs. Bayern München. ESPN 2
- 11.30 Bayer Leverkusen vs. St. Pauli. Disney+
- 11.30 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
- 11.30 Hamburger SV vs. Union Berlin. Disney+
- 11.30 Hoffenheim vs. Freiburg. Disney+
- 14.30 Stuttgart vs. FC Köln. ESPN 2
RUGBY
Top 14
- 10.30 Bordeaux vs. Castres. Disney+
- 12.30 Perpignan vs. Paloise. Disney+
- 17 Toulon vs. Clermont. ESPN 3
Seis Naciones
- 11.10 Irlanda vs. Italia. ESPN 3
- 13.40 Escocia vs. Inglaterra. ESPN 3
BÁSQUETBOL
NBA
- 19 Fin de Semana de las Estrellas. El concurso de habilidades. ESPN 2 y HBO Max
GOLF
- 15 Pebble Beach. La tercera vuelta. ESPN 4
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del viernes. El torneo Apertura, los ensayos de la Fórmula 1, el Argentina Open y las ligas de Europa
TV y streaming del jueves. Argentinos-River por el Apertura, Atlético de Madrid-Barcelona, ensayos de F1 y tenis en Buenos Aires
TV y streaming del miércoles. La Premier League, Copa Argentina, los ensayos de la Fórmula 1 y tenis en el Buenos Aires
Más leídas de Fútbol
- 1
En qué canal pasan River vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026 hoy
- 2
Fechas del Mundial 2026: inauguración, grupos y qué día se juega la final
- 3
River extravió el juego, perdió la solidez defensiva y suma derrotas que arrastran a gestos de nerviosismo en Gallardo
- 4
La agenda de la TV del viernes: el torneo Apertura, ensayos de la F1, ligas de Europa y el Argentina Open