La agenda de TV y streaming del sábado: el Torneo Apertura, las semis del Argentina Open, Rugby y más

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 14 de febrero de 2026.

TENIS

16 Argentina Open. Francisco Cerúndolo vs. Tomás Martín Etcheverry y Sebastián Báez vs. Luciano Darderi (Italia), las semifinales. TyC Sports

FÚTBOL

Torneo Apertura

17.30 Banfield vs. Racing. TNT Sports

19.45 Talleres vs. Gimnasia (Mendoza). ESPN Premium

19.45 Huracán vs. Sarmiento. TNT Sports

22 Atlético Tucumán vs. Estudiantes (Río Cuarto). ESPN Premium

22 Independiente Rivadavia vs. Belgrano. TNT Sports

Racing necesita remontar en el torneo Apertura; la visita a Banfield es otra oportunidad. Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Copa FA

9.15 Burton Albion vs. West Ham United. Disney+

11:55 Manchester City vs. Salford City. ESPN

12 Burnley vs. Mansfield Town. Disney+

12 Norwich City vs. West Bromwich Albion. Disney+

12 Port Vale vs. Bristol City. Disney+

12 Southampton vs. Leicester City. Disney+

14.45 Aston Villa vs. Newcastle. ESPN

17 Liverpool vs. Brighton. Disney+

Liga de España

12.15 Getafe vs. Villarreal. DSports (1610)

14.30 Sevilla vs. Alavés. DSports (1610)

17 Real Madrid vs. Real Sociedad. ESPN

Serie A

14 Lazio vs. Atalanta. Disney+

16.45 Inter vs. Juventus. ESPN 2

Lautaro Martínez quiere seguir sumando goles en el clásico de Inter contra Juventus, por la liga de Italia. PIERO CRUCIATTI� - AFP�

Bundesliga

11.30 Werder Bremen vs. Bayern München. ESPN 2

11.30 Bayer Leverkusen vs. St. Pauli. Disney+

11.30 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+

11.30 Hamburger SV vs. Union Berlin. Disney+

11.30 Hoffenheim vs. Freiburg. Disney+

14.30 Stuttgart vs. FC Köln. ESPN 2

RUGBY

Top 14

10.30 Bordeaux vs. Castres. Disney+

12.30 Perpignan vs. Paloise. Disney+

17 Toulon vs. Clermont. ESPN 3

Seis Naciones

11.10 Irlanda vs. Italia. ESPN 3

13.40 Escocia vs. Inglaterra. ESPN 3

Bajo la dirección de Gonzalo Quesada, Italia empezó bien en el Seis Naciones e irá por más, frente al bravo Irlanda. Gregorio Borgia� - AP�

BÁSQUETBOL

NBA

19 Fin de Semana de las Estrellas. El concurso de habilidades. ESPN 2 y HBO Max

GOLF