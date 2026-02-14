LA NACION

La agenda de TV y streaming del sábado: el Torneo Apertura, las semis del Argentina Open, Rugby y más

Fútbol local y del exterior, básquet y golf completan la actividad deportiva en el inicio del fin de semana, disponible a través de las pantallas

Francisco Cerúndulo se enfrentará con su compatriota Tomás Etcheverry en la primera semifinal de individuales del Argentina Open.
Francisco Cerúndulo se enfrentará con su compatriota Tomás Etcheverry en la primera semifinal de individuales del Argentina Open.Sergio Llamera

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 14 de febrero de 2026.

TENIS

  • 16 Argentina Open. Francisco Cerúndolo vs. Tomás Martín Etcheverry y Sebastián Báez vs. Luciano Darderi (Italia), las semifinales. TyC Sports

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17.30 Banfield vs. Racing. TNT Sports
  • 19.45 Talleres vs. Gimnasia (Mendoza). ESPN Premium
  • 19.45 Huracán vs. Sarmiento. TNT Sports
  • 22 Atlético Tucumán vs. Estudiantes (Río Cuarto). ESPN Premium
  • 22 Independiente Rivadavia vs. Belgrano. TNT Sports
Racing necesita remontar en el torneo Apertura; la visita a Banfield es otra oportunidad.
Racing necesita remontar en el torneo Apertura; la visita a Banfield es otra oportunidad.Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Copa FA

  • 9.15 Burton Albion vs. West Ham United. Disney+
  • 11:55 Manchester City vs. Salford City. ESPN
  • 12 Burnley vs. Mansfield Town. Disney+
  • 12 Norwich City vs. West Bromwich Albion. Disney+
  • 12 Port Vale vs. Bristol City. Disney+
  • 12 Southampton vs. Leicester City. Disney+
  • 14.45 Aston Villa vs. Newcastle. ESPN
  • 17 Liverpool vs. Brighton. Disney+

Liga de España

  • 12.15 Getafe vs. Villarreal. DSports (1610)
  • 14.30 Sevilla vs. Alavés. DSports (1610)
  • 17 Real Madrid vs. Real Sociedad. ESPN

Serie A

  • 14 Lazio vs. Atalanta. Disney+
  • 16.45 Inter vs. Juventus. ESPN 2
Lautaro Martínez quiere seguir sumando goles en el clásico de Inter contra Juventus, por la liga de Italia.
Lautaro Martínez quiere seguir sumando goles en el clásico de Inter contra Juventus, por la liga de Italia.PIERO CRUCIATTI - AFP

Bundesliga

  • 11.30 Werder Bremen vs. Bayern München. ESPN 2
  • 11.30 Bayer Leverkusen vs. St. Pauli. Disney+
  • 11.30 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
  • 11.30 Hamburger SV vs. Union Berlin. Disney+
  • 11.30 Hoffenheim vs. Freiburg. Disney+
  • 14.30 Stuttgart vs. FC Köln. ESPN 2

RUGBY

Top 14

  • 10.30 Bordeaux vs. Castres. Disney+
  • 12.30 Perpignan vs. Paloise. Disney+
  • 17 Toulon vs. Clermont. ESPN 3

Seis Naciones

  • 11.10 Irlanda vs. Italia. ESPN 3
  • 13.40 Escocia vs. Inglaterra. ESPN 3
Bajo la dirección de Gonzalo Quesada, Italia empezó bien en el Seis Naciones e irá por más, frente al bravo Irlanda.
Bajo la dirección de Gonzalo Quesada, Italia empezó bien en el Seis Naciones e irá por más, frente al bravo Irlanda.Gregorio Borgia - AP

BÁSQUETBOL

NBA

  • 19 Fin de Semana de las Estrellas. El concurso de habilidades. ESPN 2 y HBO Max

GOLF

  • 15 Pebble Beach. La tercera vuelta. ESPN 4
