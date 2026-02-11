Sorpresa en Córdoba por el therian mono de 38 años: “Me siento así desde muy chico”

En los últimos días, en los medios de comunicación y en las redes sociales no se habla de otra cosa que de los therians. Estas personas sienten una identificación interna profunda con los animales y se perciben a sí mismos como si fueran un lobo, un zorro, un perro o un jaguar, incluso imitando sus comportamientos.

Este miércoles se viralizó un video filmado en Córdoba donde un joven de 38 años se considera como un therian mono y trepa árboles de una plaza con facilidad, en un acto que volvió a poner en debate este modo de vida que eligen muchos jóvenes argentinos y del mundo.

En el clip que se hizo popular en X, se ve cómo un entrevistador abordó a un grupo de jóvenes que tenían máscaras de monos. Uno de ellos tomó carrera, se lanzó sobre un árbol y lo trepó con facilidad. Incluso, colgado de la palmera de la plaza, el chico golpeó su pecho con las manos, simulando el comportamiento de un gorila.

El therian mono logró subir al árbol con prestancia (Foto: X)

“¿Hace cuánto te diste cuenta de que eras un mono?“, le preguntó el entrevistador. “Desde muy chico, comía mucha banana, plátano y me gusta trepar, ser mono. Tengo mis compañeros que son monos también”, precisó Germán, de 38 años, quien aseguró que practica “todos los días” su papel de primate.

Otro de los chicos que se percibía mono también fue entrevistado y, al preguntarle la edad, contó que tenía “cinco años mono”. Así, reveló que van a diario a una plaza específica de Córdoba para vivir esta experiencia. “Hacemos juntadas de los monos, hacemos videos”, comentó y, fiel a su estilo, aseguró que come “todo el tiempo” banana.

El joven reveló que se juntan varios therians mono en una plaza (Foto: X)

Qué significa ser un therian

Las personas que se reconocen como therians sienten una identificación profunda con un animal, ya sea desde una dimensión espiritual, psicológica o simbólica, y no simplemente como un juego o una actuación. Muchos explican que su “esencia” o “alma” está vinculada a una especie determinada -como lobo, zorro, perro o jaguar— y que atraviesan su vida cotidiana con esa conexión interior hacia lo animal.

No se trata de pensar que físicamente son ese animal, sino de experimentar una identidad interna en la que lo humano y lo animal conviven, o donde la figura animal ocupa un lugar central en su autopercepción. Para algunos, esta vivencia tiene un componente espiritual, asociado a ideas como la reencarnación o la presencia de un alma animal; para otros, se entiende más como un proceso psicológico que como una creencia mística.

En ciertos casos, pueden utilizar accesorios como orejas o colas, adoptar posturas específicas o reproducir gestos vinculados al animal con el que se identifican. Sin embargo, suelen remarcar que ser therian no pasa por el disfraz ni por la estética, sino por una vivencia interna y personal que trasciende lo visible.

La mirada pública se posó sobre estos jóvenes (Foto: X)

En los últimos meses, comenzaron a viralizarse en TikTok, Instagram y YouTube videos de adolescentes y jóvenes que se muestran en plazas, en el Barrio Chino o en distintas ciudades del país desplazándose en cuatro patas, usando orejas y realizando movimientos asociados a animales. Estas imágenes generaron memes, comentarios de todo tipo y debates intensos en las redes sociales. A esto se sumaron coberturas mediáticas que hicieron que un fenómeno que hasta entonces era muy minoritario se instalara en la conversación pública.

Mientras muchos lo presentan como una simple moda juvenil o como una puesta en escena típica de redes sociales, quienes se identifican como therians sostienen que es una manera de construir identidad en un contexto marcado por la soledad digital y la presión social. La combinación entre prejuicios y su creciente visibilidad en espacios públicos es lo que alimenta el debate y explica el fuerte impacto que el tema está teniendo en Argentina.