Alejandro Mancuso habló de las peleas de Diego Maradona con Oscar Ruggeri y Juan Román Riquelme

Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme y Oscar Ruggeri. Tres nombres y apellidos demasiados importantes y si sus historias están entrelazadas, mucho más. Es por es que las palabras de Alejandro Mancuso , ex ayudante de campo de Maradona durante su paso como entrenador de la selección de la Argentina, impactan cuando las historias involucra a estos personajes. Peleas, renuncias y miradas desconfiadas son algunos de los puntos centrales que reveló Mancuso.

La renuncia de Alfio Basile como entrenador de la selección, en 2008, es un punto de inflexión en todo este asunto. “Ahí empieza la parte que más conozco yo. Entre Ruggeri y Diego había una pelea muy grande, con un tema judicial de por medio. La cosa estaba fea entre ellos. Estaban peleados a muerte”, contó Mancuso en el programa Acá hay buen fútbol, en radio La Red.

Ruggeri en una de las visitas a Maradona y Mancuso, en el predio de la AFA Archivo

Y continuó: “Desde el 97 habían cruzado agresiones verbales por intermedio de la prensa por diferencias con el paro del fútbol argentino, cuando quedaron libres los jugadores de Deportivo Español. Pero se solucionó todo en un minuto. Diego quería uno o dos entrenadores fuertes para terminar de armar el cuerpo técnico y yo le propuse a Oscar Ruggeri, que para él era mala palabra. Tengo de testigo a Verónica Ojeda, que estaba blanca como la pared. Cuando se lo mencioné, Diego hizo un silencio que yo conocía. Con el que me daba el OK sin contestar. Se quedó callado. Y después me dijo ‘¿cómo hacemos?, si sabés el problema que tengo’ . Ahí le dije que si me autorizaba, en dos minutos lo traía”.

Fue el propio Mancuso el que gestionó ese encuentro entre Maradona y Ruggeri: “Los problemas judiciales y personales están por debajo de la selección, es muy fuerte para nosotros. El Cabezón creyó que iba a proponerle quedarse con el negocio del showbol, ya que al hacernos cargo de la selección lo íbamos a dejar, pero se sorprendió ante el ofrecimiento de sumarse al cuerpo técnico y contestó: ‘Me muero por ir’”.

Y después dio detalle de cómo fue ese momento en el que se vieron nuevamente: “Ruggeri entró al quincho, se abrazaron, se sentaron a hablar de fútbol y se solucionó todo. Oscar era lo que necesitábamos, porque yo era un ladero de Diego, estaba las 24 horas con él y había cosas que no podía controlar de un cuerpo técnico. Necesitábamos a un tipo que absorbiera toda esa situación, que maneje al grupo y parte del entrenamiento. La parte defensiva, cómo cabecear en el otro área. Aparte era un hombre muy fuerte, respetado”.

Otros tiempos: Maradona y Riquelme están enemistados hace muchos años

Mancuso contó que una de las primeras tareas que le encargó Maradona al ex defensor fue que se ocupe del “tema Riquelme”: “Me acuerdo como si hubiera sido hace 10 minutos. Ruggeri le dijo que sí. Cuando hizo el acercamiento, le advirtió que estaba dificilísimo, que Riquelme no volvía a la selección. Cuando dijo eso, me di cuenta de la magnitud del problema”.

Respecto a la renuncia de Riquelme posterior, Mancuso fue muy claro en su mensaje y desestimó esa idea de que las diferencias con Maradona fuese por declaraciones del entrenador en referencia a la posición que Román podía ocupar en el campo de juego y dejó sobrevolando la idea que la salida tenía que ver con la renuncia de Basile: “Se buscó esa excusa, pero me parece que el problema de fondo no era ese”, finalizó.