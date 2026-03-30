Alemania derrotó a Ghana sobre el final, suma siete triunfos en fila y muestra buen fútbol de cara al debut mundialista

En un lunes con poca acción de la doble fecha FIFA, dos equipos que estarán presentes en el Mundial del 2026 disputaron un duelo amistoso. En el estadio MHP Arena de la ciudad de Stuttgart, Alemania derrotó 2 a 1 a Ghana con un gol marcado a pocos minutos del final y no sólo mantuvo el invicto de las últimas presentaciones sino que además suma siete triunfos seguidos. Los locales fueron superiores en gran parte del partido y merecieron la victoria. La selección africana finalizó con preocupación por las dos derrotas y por la lesión de uno de sus jugadores a poco más de dos meses de la Copa del Mundo.

La selección de Alemania venía de ganarle 4 a 3 a Suiza el último viernes, mientras que Ghana había caído 5 a 1 ante Austria en la misma jornada. En este contexto se medían los dos equipos que tendrán diferentes aspiraciones de cara al Mundial: los germanos son candidatos en el grupo E con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, y los ghaneses tendrán un camino complejo para la clasificación en la zona L, que comparten con Panamá, Inglaterra y Croacia.

Deniz Undav, autor del segundo tanto de Alemania ante Ghana THOMAS KIENZLE - AFP

El partido tuvo muchas situaciones de gol en la primera parte, pero sobre todo de Alemania, que fue la protagonista. A los seis fue la más clara. Florian Wirtz estrelló un tiro libre en el palo. Luego el local siguió dominando, pero no logró vencer a la defensa de la selección africana. Sin embargo, a los 45, llegó una aproximación por la izquierda que iba a ser clave en el partido. Angelo Stiller recibió adentro del área, le pegó al arco y la pelota dio en la mano de Jonas Adjetey.

El juego siguió, pero unos segundos después el árbitro inglés Stuart Attwell fue advertido por el VAR y se dirigió a ver la jugada. Allí vio que el balón dio claramente en el brazo del defensor, que amplió volumen. Por eso cobró penal. Una polémica fue que decidió no sacarle la segunda amarilla al jugador de Ghana, que hubiera significado la expulsión. Kai Havertz se hizo cargo de la ejecución y le dio zurda, cruzado, para poner el 1 a 0 en una de las últimas jugadas de la primera parte.

Los jugadores de Ghana abrazan a Fatawu Issahaku, autor del único gol de Ghana THOMAS KIENZLE - AFP

En la segunda parte, Ghana mejoró su juego, pero a los siete minutos se encendieron las alarmas. Kojo Peprah Oppong, defensor visitante, quedó tendido en el piso tras perseguir la marca de Nick Woltemade. El jugador de 21 años, que juega en el Niza, pisó mal con su pierna izquierda y luego de ser atendido por los médicos, se retiró del campo de juego reemplazado por Derrick Luckassen.

Pero la selección africana continuó con la búsqueda y cuando se jugaban 25 minutos se lució con una gran acción colectiva que terminó en el empate. La pelota se movió desde el medio hacia la derecha y luego a la izquierda. En ese sector recibió Jonas Adjetey, que habilitó con un pase profundo a Derrick Kohn. El lateral llegó hasta el fondo, levantó la cabeza y envió el centro atrás. Issahaku Fatawu, que había ingresado hacía cuatro minutos, recibió y de primera la colocó de zurda en el segundo palo del arco defendido por Alexander Nübel para poner el 1 a 1.

Alemania tomó la responsabilidad de ganar el partido y fue más ofensiva en los últimos minutos. El final tuvo emociones. Una jugada controversial llegó a los 40, cuando Lennart Karl remató al arco y recibió la falta clara de Derrick Luckassen. Sin embargo, Attwell no cobró la infracción que pudo ser penal para el local. Pero dos minutos después, la selección germana llegó al gol del merecido triunfo. En tres cuartos de cancha, Kimmich jugó con Goreztka, que se la pinchó a Leroy Sané; el delantero se la bajó de cabeza a Deniz Undav, que controló y definió para poner el 2 a 1 a los 43. Gran gol de la selección de Alemania que no merecía estar perdiendo el partido.

Lo mejor del partido

Finalmente, la selección local se quedó con el partido 2 a 1 y cerró sus duelos de fecha FIFA con dos victorias que le permitieron llegar a los siete triunfos consecutivos. Los alemanes no caen desde el 7 de septiembre del 2025 (Por eliminatorias: 3-1 y 1-0 a Irlanda del Norte; 4-0 y 2-0 a Luxemburgo y 6-0 a Eslovaquia. En los amistosos: 4-3 a Suiza y 2-1 a Ghana). Además, con la tranquilidad de haber atravesado momentos de buen fútbol con la mente puesta en el debut del Mundial ante Curazao el 14 de junio. Todo lo contrario sucede en la selección africana, que cayó en ambos partidos y deberá mejorar mucho de cara a la su presentación en la Copa del Mundo, que será ante Panamá el 17 de junio.

En cuanto a las presencias estelares en el partido, el equipo de Julian Nagelsmann contó con varias figuras. Además de Havertz, autor del primer tanto, estuvieron entre los titulares los defensores Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah; los mediocampistas Joshua Kimmich y Florian Wirtz, y el delantero Serge Gnabry. Además, entre los suplentes ingresaron Leon Goretzka, Leroy Sané y Antonio Rüdiger. Ghana también tuvo algunas estrellas como Thomas Partey, Antoine Semenyo y Jordan Ayew. Por su parte, Iñaki Williams no estuvo presente por molestias físicas.