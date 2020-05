Una tribuna casi completa y una buena recaudación, que será destinada a fines solidarios. Fuente: Reuters

El coronavirus modificó los hábitos en el mundo. El fútbol, claro, no es una excepción. Cuando Angela Merkel permitió que en Alemania volviera a rodar la pelota, sin público, Borussia Mönchengladbach pensó en copiar de Bielorrusia una forma original de "dar calor" a su equipo en su estadio. Este sábado, en la caída por 3-1 contra Bayer Leverkusen, los hinchas "dieron el presente" por intermedio de figuras de cartón con su imagen y en tamaño real, por las que pagaron 19 euros. Una postal inédita. Más de 13.000 personas se unieron y una mayoría de lo recaudado será para instituciones sanitarias en lucha contra el coronavirus. La suma se acercó a los 250.000 euros.

Borussia Mönchengladbach y Bayer Leverkusen animaron uno de los choques más atractivos de la 27ª fecha de la Bundesliga, la segunda luego de la reanudación de la semana pasada, tras la pausa por la pandemia. Y una de las curiosidades del día fue la de las gigantografías en las tribunas en el Borussia Park. La iniciativa había sido saludada con alegría por los futbolistas. Una parte del dinero colectado será destinada a dos pequeñas empresas de Mönchengladbach que tuvieron que despedir empleados por el cierre a raíz de la cuarentena.

Un detalle particular es que Borussia Mönchengladbach permitió la presencia de "hinchas visitantes". Es decir, también Leverkusen contó con el "aliento" de varias gigantografías de sus simpatizantes. Nuevos tiempos, nuevos hábitos. La jornada quedará en el recuerdo por este hecho y no tanto por el doblete de la nueva joya del certamen, Kai Havertz, de apenas 20 años.

Cada simpatizante pagó 19 euros por que su imagen estuviera "alentando" a Borussia Mönchengladbach; la liga alemana copió una idea aplicada en Bielorrusia hace casi un mes y medio. Fuente: Reuters

La novedad surgió de un plan de un grupo de simpatizantes del club local llamado "Fanprojekt Moenchengladbach. Y si bien hubo 13.000 figuras en el estadio, el presidente del club de hinchas, Thomas Ludwig, mencionó que había habido cerca de 20.000 pedidos. "Me parece una iniciativa fantástica", expresó el director técnico del equipo, Marco Rose, que agregó: "Tenemos la impresión de que no estamos solos en la cancha". Sus rivales de hoy celebraron en las redes sociales la acción. "¡Todos #UnidosALaDistancia! ¡Y por supuesto, también algunos de nuestros hinchas «se encuentran» en la casa de @borussia_es", publicó el club bávaro.

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) dispuso que todos los partidos sean a puertas cerradas y estableció estrictas medidas de higiene. La Bundesliga es el primer torneo importante que regresó a la actividad en plena pandemia.

Para los jugadores hay toda una serie de disposiciones nuevas: no pueden ingresar ni hacer ejercicios de calentamiento juntos en el campo de juego, no pueden darse la mano, no pueden amontonarse, no pueden chocar las palmas ni abrazarse en los festejos. Sólo está permitido un breve contacto con los codos o los pies. No siempre se está cumpliendo, es cierto, pero es el inicio del camino a la nueva normalidad.

También ex figuras y directivos estuvieron "presentes" en el Borussia Park.