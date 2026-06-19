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Alemania vs. Costa de Marfil, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Alemania y Costa de Marfil en la jornada 2 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro entre Alemania y Costa de Marfil correspondiente al grupo E se disputará este sábado 20 de junio a las 17.00 h en el Toronto Stadium, ubicado en la ciudad de Toronto.

El presente de ambos equipos

Alemania llega al compromiso tras conseguir una contundente victoria por 7-1 frente a Curazao, mostrando un gran poderío ofensivo en su debut. Por su parte, Costa de Marfil arriba al duelo tras haber superado a Ecuador por 1-0, logrando un triunfo ajustado que le permite comenzar la competencia con confianza.

Números que anticipan el duelo

El conjunto alemán se destaca por su capacidad goleadora tras su última presentación, mientras que el equipo marfileño ha demostrado solidez defensiva al mantener su valla invicta en su reciente compromiso mundialista.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en el grupo E. Una victoria de cualquiera de los dos equipos les permitiría consolidarse en la cima de la tabla y dar un paso fundamental hacia la siguiente fase del Mundial 2026.

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