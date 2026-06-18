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Suiza vs. Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026
El partido del Grupo B se disputará a las 16 horas en Los Angeles Stadium; todos los detalles del encuentro
El momento de los equipos
Ambas selecciones llegan a este compromiso tras igualar en sus respectivas presentaciones iniciales. Suiza viene de empatar 1-1 ante Qatar, mientras que Bosnia and Herzegovina también registró un 1-1 frente a Canadá en su debut en el torneo.
Hora, TV y dónde ver online Suiza vs. Bosnia-Herzegovina
El partido entre Suiza vs. Bosnia-Herzegovina podrá verse EN VIVO por DSports, Telefe, Disney+ Premium, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 16 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Suiza y Bosnia-Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026.
LA NACION
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