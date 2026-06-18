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Suiza vs. Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido del Grupo B se disputará a las 16 horas en Los Angeles Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este jueves 18 de junio
Las selecciones se enfrentarán este jueves 18 de junio

El momento de los equipos

Ambas selecciones llegan a este compromiso tras igualar en sus respectivas presentaciones iniciales. Suiza viene de empatar 1-1 ante Qatar, mientras que Bosnia and Herzegovina también registró un 1-1 frente a Canadá en su debut en el torneo.

Hora, TV y dónde ver online Suiza vs. Bosnia-Herzegovina

El partido entre Suiza vs. Bosnia-Herzegovina podrá verse EN VIVO por DSports, Telefe, Disney+ Premium, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 16 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Suiza y Bosnia-Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026.

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