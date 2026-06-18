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Canadá vs. Qatar, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo B se disputará a las 19 horas en el estadio BC Place Vancouver; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este jueves 18 de junio
Las selecciones se enfrentarán este jueves 18 de junio

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir el liderazgo y la estabilidad de ambos seleccionados en la tabla de posiciones del grupo, buscando sumar de a tres para acercarse a la clasificación a la siguiente instancia del Mundial 2026.

En qué estadio jugarán Canadá vs. Qatar

Canadá se medirá contra Qatar en el estadio BC Place Vancouver, ubicado en la ciudad de Vancouver.

El estadio BC Place de Vancouver
El estadio BC Place de Vancouver DARRYL DYCK - The Canadian Press

El momento de los equipos

Canadá llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior frente a Bosnia and Herzegovina. Por su parte, Qatar también arriba con un empate en su registro más reciente, luego de finalizar 1-1 en el duelo que lo enfrentó contra Suiza.

Hora, TV y dónde ver online Canadá vs. Qatar

El partido entre Suiza y Qatar podrá verse EN VIVO por DSports, TyC Sports, Paramount+ y Flow (Canal 109), desde las 19 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Canadá y Qatar por el Grupo B del Mundial 2026.

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