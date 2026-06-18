Canadá vs. Qatar, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo B se disputará a las 19 horas en el estadio BC Place Vancouver; todos los detalles del encuentro
Lo que está en juego
El resultado de este partido es fundamental para definir el liderazgo y la estabilidad de ambos seleccionados en la tabla de posiciones del grupo, buscando sumar de a tres para acercarse a la clasificación a la siguiente instancia del Mundial 2026.
En qué estadio jugarán Canadá vs. Qatar
Canadá se medirá contra Qatar en el estadio BC Place Vancouver, ubicado en la ciudad de Vancouver.
El momento de los equipos
Canadá llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior frente a Bosnia and Herzegovina. Por su parte, Qatar también arriba con un empate en su registro más reciente, luego de finalizar 1-1 en el duelo que lo enfrentó contra Suiza.
Hora, TV y dónde ver online Canadá vs. Qatar
El partido entre Suiza y Qatar podrá verse EN VIVO por DSports, TyC Sports, Paramount+ y Flow (Canal 109), desde las 19 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Canadá y Qatar por el Grupo B del Mundial 2026.
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