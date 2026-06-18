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México vs. Corea del Sur, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido del Grupo A se disputará a las 22 horas en el Estadio de Guadalajara; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este jueves 18 de junio
Las selecciones se enfrentarán este jueves 18 de junio

Qué resultados necesita México para avanzar a 16avos

El conjunto mexicano volverá a jugar este jueves 18 de junio, cuando enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

El encuentro será determinante para las aspiraciones del equipo anfitrión de asegurar su continuidad en el torneo sin esperar hasta la última fecha.

México está en la primera posición del Grupo A del Mundial 2026 con tres puntos
México está en la primera posición del Grupo A del Mundial 2026 con tres puntosFacebook Selección Nacional de México

El presente de ambos seleccionados

Ambos equipos llegan con el ánimo en alto tras debutar con victorias en la competencia. México se impuso recientemente ante Sudáfrica con un marcador de 2-0, mientras que República de Corea llega al duelo tras superar a República Checa por 2-1.

Tras vencer a Sudáfrica en su debut, la selección de México busca asegurar su pase a la ronda de dieciseisavos de final
Tras vencer a Sudáfrica en su debut, la selección de México busca asegurar su pase a la ronda de dieciseisavos de finalFacebook Selección Nacional de México

Hora, TV y dónde ver online México vs. Corea del Sur

El partido entre México y Corea del Sur podrá verse EN VIVO por DSports , TyC Sports, Paramount+, Flow (Canal 119), desde las 22 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre México vs. Corea del Sur.

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