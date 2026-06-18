México vs. Corea del Sur, EN VIVO por el Mundial 2026
El partido del Grupo A se disputará a las 22 horas en el Estadio de Guadalajara; todos los detalles del encuentro
Qué resultados necesita México para avanzar a 16avos
El conjunto mexicano volverá a jugar este jueves 18 de junio, cuando enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.
El encuentro será determinante para las aspiraciones del equipo anfitrión de asegurar su continuidad en el torneo sin esperar hasta la última fecha.
El Grupo A de la Copa del Mundo también lo integran Chequia y Sudáfrica, selecciones que disputarán el otro compromiso de la jornada. El resultado de ese partido tendrá incidencia directa en las posibilidades de clasificación anticipada de México.
Para obtener el pase a los dieciseisavos de final en esta segunda jornada en primera posición del grupo, el equipo liderado por Javier Aguirre necesita vencer a Corea del Sur. Sin una victoria, cualquier definición quedará postergada para la tercera fecha de la fase de grupos.
El presente de ambos seleccionados
Ambos equipos llegan con el ánimo en alto tras debutar con victorias en la competencia. México se impuso recientemente ante Sudáfrica con un marcador de 2-0, mientras que República de Corea llega al duelo tras superar a República Checa por 2-1.
Hora, TV y dónde ver online México vs. Corea del Sur
El partido entre México y Corea del Sur podrá verse EN VIVO por DSports , TyC Sports, Paramount+, Flow (Canal 119), desde las 22 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre México vs. Corea del Sur.
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