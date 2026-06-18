México vs. Corea del Sur, EN VIVO por el Mundial 2026

El conjunto mexicano volverá a jugar este jueves 18 de junio, cuando enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

El encuentro será determinante para las aspiraciones del equipo anfitrión de asegurar su continuidad en el torneo sin esperar hasta la última fecha.

México está en la primera posición del Grupo A del Mundial 2026 con tres puntos Facebook Selección Nacional de México