Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Alemania y Curazao correspondiente al grupo E se disputará este domingo 14 de junio a las 14.00 h en el Houston Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Texas.

El presente de ambos equipos

El seleccionado alemán llega a este compromiso con la expectativa de iniciar el camino mundialista con una victoria que le permita liderar la zona desde el comienzo. Por su parte, el conjunto de Curazao afronta el desafío con el objetivo de dar la sorpresa en su estreno dentro del grupo E.

Estadísticas del duelo

Ambos combinados nacionales debutan en el certamen, lo que marca el inicio de su recorrido en esta edición del Mundial 2026. Se trata de un cruce inédito en el marco de la competencia, por lo que no existen antecedentes directos recientes entre ambas selecciones.

Lo que está en juego

Los tres puntos en disputa son fundamentales para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la clasificación a la siguiente ronda. Un resultado positivo en esta primera fecha resulta determinante para posicionarse con ventaja en una zona de alta exigencia competitiva.