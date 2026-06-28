Alemania vs. Paraguay, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Alemania y Paraguay correspondiente al Mundial 2026 se jugará este lunes 29 de junio a las 17.30 h en el Boston Stadium, ubicado en la ciudad de Foxborough, Massachusetts.

El momento de los equipos

Alemania llega a este compromiso con el objetivo de recuperar terreno tras haber caído en su última presentación frente a Ecuador por 2 a 1. Por su parte, el seleccionado de Paraguay arriba a este choque tras igualar sin goles ante Australia en su último enfrentamiento.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán mejorar su efectividad ofensiva de cara al arco rival. Mientras que Alemania intentará corregir las desatenciones defensivas evidenciadas en su caída ante el conjunto ecuatoriano, Paraguay buscará consolidar la solidez defensiva demostrada en su reciente empate, donde logró mantener su valla invicta.

Lo que está en juego

Para ambos seleccionados, el resultado de este encuentro es fundamental para sus aspiraciones en el certamen. La victoria se vuelve una necesidad imperiosa tanto para Alemania, que busca reponerse rápidamente del traspié inicial, como para Paraguay, que necesita sumar de a tres para fortalecer su posición en la tabla en esta etapa definitoria del torneo.