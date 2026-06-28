Alemania vs. Paraguay, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se medien en un duelo Alemania y Paraguay en la jornada 4 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Alemania y Paraguay correspondiente al Mundial 2026 se jugará este lunes 29 de junio a las 17.30 h en el Boston Stadium, ubicado en la ciudad de Foxborough, Massachusetts.
El momento de los equipos
Alemania llega a este compromiso con el objetivo de recuperar terreno tras haber caído en su última presentación frente a Ecuador por 2 a 1. Por su parte, el seleccionado de Paraguay arriba a este choque tras igualar sin goles ante Australia en su último enfrentamiento.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán mejorar su efectividad ofensiva de cara al arco rival. Mientras que Alemania intentará corregir las desatenciones defensivas evidenciadas en su caída ante el conjunto ecuatoriano, Paraguay buscará consolidar la solidez defensiva demostrada en su reciente empate, donde logró mantener su valla invicta.
Lo que está en juego
Para ambos seleccionados, el resultado de este encuentro es fundamental para sus aspiraciones en el certamen. La victoria se vuelve una necesidad imperiosa tanto para Alemania, que busca reponerse rápidamente del traspié inicial, como para Paraguay, que necesita sumar de a tres para fortalecer su posición en la tabla en esta etapa definitoria del torneo.
Otras noticias de Mundial 2026
Messi siempre está. La selección probó, volvió a ganar, saca conclusiones y va de menor a mayor en el Mundial
“Es un desastre”. El capitán de la selección iraní criticó a la organización de la Copa del Mundo
Los puntajes de Argentina. Calificá a los jugadores de la selección y comparate con LA NACION y los otros lectores
- 1
El agradecimiento de Hernán Galíndez con el Kily González después de la clasificación de Ecuador en el Mundial
- 2
Posible cruce de la Argentina en 16avos de final: estas son todas las combinaciones del grupo de España y Uruguay
- 3
Argentina vs. Cabo Verde, por los 16vos de final del Mundial 2026: cuándo se juega el partido
- 4
Marcelo Bielsa asumió el costo de la eliminación a Uruguay: “Soy el responsable de esta decepción”