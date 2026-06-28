Mundial 2026, EN VIVO: la Argentina le ganó a Jordania y empiezan los cruces de 16avos
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
La dura patada en la cara a Senesi que terminó en penal para la selección argentina
El jugador de la selección argentina Marcos Senesi, que en el duelo ante Jordania está teniendo su debut en un Mundial, sufrió una dura patada en la cara de parte de un defensor del conjunto asiático que derivó en penal para la albiceleste. Después de una revisión en el VAR, el árbitro sancionó la falta y Lautaro Martínez la cambió por gol.
Así está la tabla de terceros del Mundial 2026
El capitán de la selección iraní criticó a la organización de la Copa del Mundo: “Es un desastre”
El capitán de la selección iraní de fútbol, Mehdi Taremi, se refirió a los problemas de visado que atravesó la comitiva del país persa y las complicaciones que eso supuso para permanecer en territorio estadounidense. “Es un desastre”, dijo el futbolista, sobre la Copa del Mundo.
Lionel Scaloni explicó por qué Palacios jugó de lateral derecho y celebró los goles de Lo Celso y Messi
El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó las primeras declaraciones posteriores al partido contra Jordania en el que el equipo nacional ganó 3-1 y cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal. “Nos dio una mano”, dijo sobre la actuación de Exequiel Palacios como lateral derecho.
Sudáfrica vs. Canadá, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online
El encuentro entre Sudáfrica y Canadá correspondiente al Mundial 2026 se disputará este domingo 28 de junio a las 16.00 h en el Los Angeles Stadium, ubicado en Inglewood, California.
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