Los test en el fútbol brasileño, puntualmente en Río de Janeiro, arrojaron un número alarmante. Se realizaron pruebas en 10 clubes de la región, con 841 testeos y 157 dieron positivo de Covid-19. Pero el dato más impactante se dio en Vasco Da Gama, ya que 16 futbolistas resultaron contagiados y el club tuvo que dar un informe acerca de la situación del grupo. Incluso, el argentino Germán Cano contó: "Ninguno se contagió en los entrenamientos. Me da un poco de miedo, pero tengo que obedecer lo que dice Vasco . El club nos dio todos los protocolos, yo cumplí con todo, pero no puedo hablar de lo que hacen mis compañeros. No sabemos cómo se contagiaron A Martín Benítez y a mí nos dio negativo el test", contó el delantero en TyC Sports.

De los 157 resultados positivos: la mayoría son asintomáticos y ya han presentado anticuerpos (están inmunizados) . Vasco y Bangu, fueron los clubes que tuvieron un mayor porcentaje de casos positivos. Entre los atletas, es el club de São Januário el que mostró los resultados más positivos en las pruebas de coronavirus: hubo 16 futbolistas en total, tres de los cuales ya han sido inmunizados.

Es más del triple de los casos de Flamengo, que también realizó pruebas a gran escala: los dos grandes clubes no solo realizaron pruebas rápidas, sino también el RT-PCR, que es un tipo de hisopado que se coloca en la nariz de los atletas, con una mayor eficiencia en el resultado del coronavirus.

Los clubes comenzarán a tener cursos de capacitación respecto al virus y deberán a realizar evaluaciones médicas y físicas. Por ahora se detuvieron algunas actividades, pero el propio Cano confirmó que el plantel de Vasco da Gama debía volver a entrenarse desde este lunes.

Por otra parte, en su comunicado, Vasco publicó: "Hoy observamos a 16 atletas que vinieron con pruebas positivas, por lo que estos atletas están aislados del grupo, continuarán teniendo contacto médico, continuarán haciendo pruebas en serie, hasta que estemos seguros de que ya no pueden transmitir este virus al resto del elenco".