Un club brasileño fichó a un argentino y lo presentó con un video inspirado en He-Man

El club brasileño Vasco da Gama anunció este martes la incorporación del atacante argentino Claudio Spinelli con un peculiar video inspirado en la exitosa serie animada He-Man, que estrenará su película live action en cines el próximo 5 de junio. El delantero de 29 años firmó contrato por tres años con el Gigante de la Colina.

“Vasco da Gama fichó al sexto refuerzo para la temporada 2026: Claudio Spinelli, de 29 años. El delantero llega al Gigante de la Colina en calidad de transferible permanente procedente del Independiente del Valle de Ecuador, con contrato hasta diciembre de 2028”, reza el comunicado difundido por el cuadro sudamericano.

Junto al breve escrito, compartieron un montaje de Spinelli en la cima de una montaña empinada, con una fuerte tormenta que lo acecha. El argentino lleva consigo una espada que contiene el escudo de Vasco da Gama. Es acompañado a la vez por un tigre que representa a Battle Cat, uno de los principales aliados de He-Man.

“Prometo dar todo de mí por estos colores y por esta hinchada. Es un gran paso en mi carrera, un desafío deportivo muy importante. Estoy muy feliz y con muchas ganas de ganar”, dijo el delantero en su presentación.

Nacido el 21 de enero de 1997 en Buenos Aires, Spinelli se formó en las divisiones inferiores de Tigre, donde debutó en primera división en 2017. Destacó entre otras cosas por su juego aéreo y presencia ofensiva.

Tras su estreno en el conjunto de Victoria, también integró el plantel de San Martín de San Juan durante la temporada 2017-2018. Luego fue transferido al Genoa de Italia, club al que perteneció hasta 2022 y desde el cual encadenó una serie de préstamos para sumar continuidad. En ese período jugó en Crotone (Italia), Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata en el fútbol argentino, además de otras experiencias.

En 2022 regresó a la Argentina para incorporarse a Lanús y al año siguiente continuó su carrera en Deportivo Maldonado. Durante 2024 tuvo pasos por Bnei Sakhnin, de Israel, y Defensor Sporting, nuevamente en el fútbol uruguayo, antes de sumarse a Independiente del Valle, de Ecuador, su último club antes de Vasco da Gama.

En el inicio del Brasileirão 2026, el Gigante de la Colina se ubica en la zona media-baja de la tabla, con un arranque todavía corto en puntos. Tras las primeras fechas del campeonato suma entre 1, producto de un empate y una derrota en sus primeros compromisos, lo que lo posiciona alrededor del puesto 13°.

El arranque lo encuentra, por el momento, fuera de los puestos de copas internacionales y cerca de la zona baja, aunque con margen amplio para recuperarse en un torneo largo de 38 fechas. El objetivo inmediato es sumar victorias que le permitan despegar de los últimos lugares y estabilizarse en la mitad de la tabla.