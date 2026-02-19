LA NACION

La agenda de la TV del jueves: la Recopa Sudamericana, Europa League, tenis en Río y ensayos de la Fórmula 1

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Lanús recibe a Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana
Lanús recibe a Flamengo en la ida de la Recopa SudamericanaJUAN MANUEL BAEZ

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 19 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Recopa Sudamericana

  • 21.30 Lanús vs. Flamengo. La final, partido de ida. ESPN

Europa League

  • 14:30 PAOK FC vs. Celta de Vigo. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN
  • 14:30 Fenerbahce vs. Nottingham Forest. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 2
  • 14:30 Brann vs. Bologna. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 3
  • 14:30 GNK Dinamo vs. Genk. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 4
  • 16:40 Lille vs. Estrella Roja. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN
  • 16:40 Celtic vs. Stuttgart. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 2
  • 16:40 Panathinaikos vs. Viktoria Plzen. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 3
  • 16:40 Ludogorets vs. Ferencváros. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 4
Bologna, de Santiago Castro, viaja a Noruega para medirse ante Brann
Bologna, de Santiago Castro, viaja a Noruega para medirse ante BrannMassimo Paolone - LaPresse

Conference League

  • 14:45 KuPS Kuopio vs. Lech Poznan. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
  • 14:45 Noah vs. AZ Alkmaar. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
  • 14:45 Sigma Olomouc vs. Lausanne. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
  • 14:45 Zrinjski Mostar vs. Crystal Palace. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
  • 17 Drita vs. Celje. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
  • 17 Jagiellonia Białystok vs. Fiorentina. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
  • 17 Omonia vs. Rijeka. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
  • 17 Shkëndija vs. Samsunspor. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+

Copa Libertadores

  • 19 Juventud (U) vs. Guaraní. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports y Disney+
  • 21.30 Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports y Disney+

TENIS

Río Open

  • 16.30 La segunda rueda, con Tomás Martín Etcheverry vs. Vilius Gaubas y João Fonseca vs. Ignacio Buse. Disney+
Tomás Martín Etcheverry se medirá ante el lituano Vilius Gaubas
Tomás Martín Etcheverry se medirá ante el lituano Vilius GaubasJoaoPires - Prensa Rio Open

ATP 500 de Doha

  • 13.30 Carlos Alcaraz vs, Karen Khachanov y Jannik Sinner vs. Jakub Mensik, por los cuartos de final. Disney+

GOLF

PGA Tour

  • 19 The Genesis. La primera vuelta. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

  • 9 Fórmula 1. Pruebas de pretemporada. Fox Sports
