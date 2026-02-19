La agenda de la TV del jueves: la Recopa Sudamericana, Europa League, tenis en Río y ensayos de la Fórmula 1
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 19 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Recopa Sudamericana
- 21.30 Lanús vs. Flamengo. La final, partido de ida. ESPN
Europa League
- 14:30 PAOK FC vs. Celta de Vigo. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN
- 14:30 Fenerbahce vs. Nottingham Forest. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 2
- 14:30 Brann vs. Bologna. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 3
- 14:30 GNK Dinamo vs. Genk. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 4
- 16:40 Lille vs. Estrella Roja. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN
- 16:40 Celtic vs. Stuttgart. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 2
- 16:40 Panathinaikos vs. Viktoria Plzen. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 3
- 16:40 Ludogorets vs. Ferencváros. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 4
Conference League
- 14:45 KuPS Kuopio vs. Lech Poznan. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
- 14:45 Noah vs. AZ Alkmaar. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
- 14:45 Sigma Olomouc vs. Lausanne. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
- 14:45 Zrinjski Mostar vs. Crystal Palace. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
- 17 Drita vs. Celje. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
- 17 Jagiellonia Białystok vs. Fiorentina. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
- 17 Omonia vs. Rijeka. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
- 17 Shkëndija vs. Samsunspor. Los 16avos de final, partido de ida. Disney+
Copa Libertadores
- 19 Juventud (U) vs. Guaraní. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports y Disney+
- 21.30 Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima. La segunda rueda, partido de ida. Fox Sports y Disney+
TENIS
Río Open
- 16.30 La segunda rueda, con Tomás Martín Etcheverry vs. Vilius Gaubas y João Fonseca vs. Ignacio Buse. Disney+
ATP 500 de Doha
- 13.30 Carlos Alcaraz vs, Karen Khachanov y Jannik Sinner vs. Jakub Mensik, por los cuartos de final. Disney+
GOLF
PGA Tour
- 19 The Genesis. La primera vuelta. ESPN 3
AUTOMOVILISMO
- 9 Fórmula 1. Pruebas de pretemporada. Fox Sports
