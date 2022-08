Alexandro Bernabei y un mal momento en Escocia: tras un pase histórico a Europa fue arrestado en un confuso episodio de tránsito

Alexandro Bernabei llegó hace poco a Celtic, de Escocia, y marcó un pase histórico: fue el primer argentino en incorporarse a al club, uno de los más importantes del país. Sin embargo, los primeros pasos en las islas británicas no son del todo alentadoras para el lateral izquierdo.

El exLanús no consigue afirmarse entre los titulares, ya que ayer fue suplente en la victoria de Celtic ante Kilmarnock por 5-0. Y, además, ahora atraviesa algunos problemas extrafutbolísticos.

Celtic’s Bernabei arrested after incident in Glasgow https://t.co/6FQtV06J4t — HolyKey1 (@Holy_key1) August 15, 2022

¿Qué paso? Según consignó el Daily Mail en su versión digital, Bernabei fue arrestado esta madrugada, al parecer, por conducir en estado de ebriedad por la ciudad de Glasgow. No hubo mayores detalles, salvo por una declaración de uno de los controles policiales que cita el mencionado medio.

“Un hombre de 21 años fue arrestado en las primeras horas de esta mañana, lunes 15 de agosto, en el centro de la ciudad de Glasgow. Las investigaciones están en curso”, aseguró la fuente, sin más precisiones.

La información de Alexandro Bernabei que publicó Daily Mail

Más tarde se confirmó que Bernabei quedó en libertad tras el incidente de tránsito, con el compromiso de declarar ante un tribunal en el momento de ser requerido.

El tema generó revuelo en Escocia y las diferentes posiciones se hicieron notar en las redes sociales. Desde algunas cuentas se pidió un castigo ejemplar para el jugador argentino. Pero otras fueron más contemplativas y señalaron que el club sabrá qué medidas disciplinarias tomar y, sobre todo, cómo ayudar a Bernabei.

Alexandro Bernabei, en sus comienzos en Lanús, en un gol decisivo ante Vélez, por la Copa Sudamericana Germán García Adrasti / POOL ARGRA

Celtic anunció la contratación de Bernabei el 30 de junio pasado. Se trata de uno de los clubes más importantes de ese país del Reino Unido, campeón de la última Premiership y habitué competidor en la Champions y Europa League, que jamás tuvo en sus filas a un argentino y desde la institución destacaron su desembarco por los próximos cinco años. A Lanús le ingresaron alrededor de 4 millones de dólares y le quedó un 10% de la ficha del deportista para un futuro traspaso.

Bernabei se asentó en Lanús y, con gran habilidad para el ataque y algunas fisuras en la defensa, se había insinuado como uno de los laterales izquierdos con mayor proyección. Precisamente, con la camiseta granate, tuvo algunos inconvenientes de conducta que le valieron expulsiones.

Es más, su último partido en el club del sur fue el 19 de junio de este año, cuando vio la tarjeta roja por pegarle un cabezazo a Augusto Schot, Colón, en la victoria por 1-0 de Lanús.

Una insólita expulsión de Alexandro Bernabei en Lanús

Bernabei debutó en Lanús de la mano de Luis Zubeldía y enseguida se conoció su historia de vida. Oriundo de Cañada de Gómez (Santa Fe) llegó a la pensión del club granate a los 13 años y trae consigo el recuerdo de una dura infancia. “Mi mamá no podía darme de comer porque no tenía dinero. Entonces, todas las noches me tomaba un mate cocido con pan duro de dos días pasados. A veces ni comía directamente. Me bañaba dentro de un fuentón”, le contó el futbolista en una entrevista al diario Olé.