Alexis Mac Allister, en la tapa de los diarios ingleses por un posible pase de Liverpool a Manchester United

El nombre de Alexis Mac Allister volvió a ocupar el centro de la escena en Inglaterra, pero no por un gol ni por una actuación determinante, sino por el rumor que altera una de las rivalidades más profundas de la Premier League. The Mirror y Daily Express llevaron a sus portadas la posibilidad de que Manchester United avance por el mediocampista argentino de Liverpool, un movimiento que no registra antecedentes directos desde 1964.

Según publicaron, United apunta a Mac Allister “para convertirse en la primera transferencia directa entre los clubes en más de 60 años”. El diario recordó que el último pase entre ambas instituciones fue el de Phil Chisnall en 1964 y advirtió sobre el peso simbólico de esa frontera. En ese contexto, apeló a un antecedente argentino para dimensionar el conflicto que implica cruzar esa línea.

El medio citó el caso de Gabriel Heinze, quien en 2007 pidió dejar Old Trafford para ir a Anfield. En aquel momento, el defensor sostuvo: “Mi lucha es por la libertad de negociar con cualquier club. United nunca quiso que me fuera a uno de los grandes, pero esta cláusula anti-Liverpool es increíble”. Con el paso de los años, el propio Heinze revisó aquella postura y admitió: “No tengo muchos arrepentimientos en mi carrera como futbolista, pero ese episodio con Ferguson es uno de ellos”.

Alexis Mac Allister es marcado por Amad Diallo en el duelo entre Liverpool y Manchester United Jon Super� - AP�

La mención no es casual. Para Manchester United y Liverpool existe una regla no escrita que desalienta operaciones directas. La tensión histórica, deportiva y social entre ambos clubes convirtió cada posible negociación en un terreno minado. Por eso, la sola especulación sobre Mac Allister alcanzó para convertirse en un tema de tapa.

Lo que se plantea es un eventual intercambio para facilitar el acuerdo. El periódico Daily Express señaló que United podría ofrecer jugadores como Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte o Mason Mount con el objetivo de reducir el costo de una transferencia que, en cualquier caso, resultaría compleja. El periódico describió el eventual movimiento como “una incursión sorpresiva” y advirtió que concretarlo representaría “un desafío monumental”, dadas las tensiones históricas entre ambas instituciones.

La situación contractual del campeón del mundo tampoco simplifica el panorama. Mac Allister, de 27 años, tiene vínculo con Liverpool hasta 2028 y llegó a Anfield en 2023, tras su salida de Brighton. La inversión realizada por el club y su rol en el equipo elevan cualquier cifra de negociación, más aún si el interesado es el rival histórico.

Alexis lleva 132 partidos con Liverpool, en los que anotó 17 goles y dio la misma cantidad de asistencias PAUL ELLIS� - AFP�

El interés de United se explica, según la prensa británica, por la salida de Casemiro al final de la temporada y por la búsqueda de un mediocampista de jerarquía que pueda desempeñarse tanto en el eje central como en una posición más adelantada. En ese perfil encaja el argentino, que alterna funciones con naturalidad y aporta dinámica, lectura táctica y gol.

Sin embargo, más allá de los argumentos deportivos, el obstáculo principal es simbólico. Desde 1964 no hay transferencias directas entre ambos, aunque si hubo algunos casos de jugadores que han pasado por ambos equipos. Esa estadística, repetida en los titulares ingleses, subraya el carácter extraordinario de la operación. En un mercado habituado a cifras astronómicas y movimientos impensados, la frontera entre Anfield y Old Trafford permanece casi intacta.

Para la Argentina, el episodio adquiere otra dimensión. No es habitual que un futbolista surgido en el país protagonice una eventual transferencia que tensiona una rivalidad con seis décadas sin precedentes. La presencia del campeón del mundo en las portadas británicas responde al peso cultural de la decisión que se analiza.

Por ahora, no existen ofertas formales ni comunicados oficiales. Lo que sí hay es un debate instalado en Inglaterra y amplificado por dos de sus diarios más leídos. En un escenario dominado por especulaciones, el nombre del mediocampista argentino quedó asociado a una posibilidad que, de concretarse, rompería una tradición de más de 60 años y alteraría uno de los equilibrios más sensibles del fútbol inglés. ¿Cambiará la camiseta de los Reds por las de los Reds Devils?