Alexis Mac Allister podría irse de Liverpool y Real Madrid se pone al acecho

La restructuración que planea Liverpool para la próxima temporada es importante, luego de una temporada en la que el último campeón de la Premier League no alcanzó ninguno de los títulos que disputó. Hoy, horas después de la eliminación de la Champions a manos del PSG, los medios ingleses especulan que nueve futbolistas dejarían Anfield. Dentro del nómina aparece un campeón del mundo, Alexis Mac Allister, como una de las piezas principales que podrían salir del equipo. En ese contexto, vuelve a surgir el nombre de Real Madrid como interesado en el argentino.

Las versiones de la salida de Mac Allister del equipo inglés se potenciaron tras un informe del diario británico The Telegraph en el que ubica al volante campeón del mundo como uno de los nueve jugadores que podrían dejar Liverpool en el próximo mercado de pases de Europa.

Mac Allister, que fue contratado por Liverpool en 2023 a cambio de 40 millones de euros pagados a Brighton, ha sido relacionado en más de una ocasión con Real Madrid. “No es descartable que Alexis Mac Allister abandone Liverpool este verano para financiar la siguiente etapa de la reconstrucción del equipo. Al centrocampista le quedan dos años de contrato, no se han mantenido conversaciones para renovarlo y su rendimiento ha bajado. Hay clubes europeos interesados en él”, dice el informe de The Telegraph publicado este jueves.

Un año atrás, Alexis Mac Allister celebraba haber ganado la Premier League Jon Super - AP

Incluso, Carlos Mac Allister, el padre de Alexis y su representante, hace algunas semanas habló con el medio inglés Win Win y reconoció que todavía no hubo contacto con las máximas autoridades de Liverpool para negociar la renovación del vínculo que vence en 2028.

Además, el diario inglés The Sun explica que la posibilidad que Mac Allister salga del club va más allá de rendimientos y de renovaciones: en el vestuario “hay discrepancia entre los más experimentados y los nuevos talentos que desembarcaron en Anfield”, publicó. Hasta hoy, en sus casi tres temporadas en el club acumula 144 partidos, 19 goles, 18 asistencias y los títulos de campeón de la Premier League 2024/25 y la Copa de la Liga de la misma temporada.

Según el diario español Marca, las posibilidades del desembarco de Mac Allister en Real Madrid se sostienen en que es “un futbolista perfecto para el perfil del club blanco” y porque hay una reconstrucción que trazan los merengues, en especial, tras la eliminación de la Champions League (Bayern Munich lo dejó fuera el miércoles en cuartos de final). El mismo diario informa que Enzo Fernández, compañero de Mac Allister en la selección argentina, desde hace meses está bajo el radar del conjunto de Madrid, al igual que Rodri Hernández, Kees Smit y Adam Wharton para “reforzar su medular de cara a la próxima temporada”.

Enzo Fernández está bajo la lupa de Real Madrid desde hace varios meses. (Photo by Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images) Darren Walsh - Chelsea FC

Los otros jugadores que saldrían de Anfield

“Tras haber gastado casi quinientos millones en fichajes el año pasado, el club podría estar listo para una limpieza masiva este verano antes de volver a entrar en el mercado”. Así comienza el informe de The Telegraph firmado por el periodista Dominic King, que asegura que el primero de los apuntados para una renovación es el entrenador, Arne Slot.

Según el medio inglés las autoridades de Liverpool hacen una lectura muy crítica de lo que ofreció el equipo y consideran que fue una temporada de “profundas decepciones”. En ese contexto es que las salidas de dos leyendas como Mohamed Salah y Andy Robertson tras nueve temporadas ya están confirmadas. Aunque son siete más los que estarían en la nómina.

Curtis Jones, con 25 años y sólo 12 meses más de contrato, está en la mira de varios clubes de Europa y sería uno de los defensores por los que Liverpool estaría dispuesto a negociar una salida. Además, Harvey Elliot (23), que llegó desde Aston Villa, quedó bajo la mira porque no tuvo una buena temporada y podrían darle a préstamo para que pueda jugar con más regularidad.

Mohamed Salah es uno de los jugadores que dejaran Anfield. (AP Photo/Jon Super) Jon Super - AP

Otro jugador que dejaría Anfield es Federico Chiesa (28) que, según The Telegraph, emigraría porque “últimamente le ha costado entrar en el once titular y es difícil imaginar que pueda seguir jugando otros doce meses en Merseyside”. También Calvin Ramsay (22) dejará el club, ya que apenas pudo ser titular en dos partidos y se termina su contrato en los próximos meses, por lo que aseguran que no accederá a una renovación.

Rhys Williams (25) tiene contrato hasta junio próximo y después de haber perdido terreno dentro de la consideración de los entrenadores de Liverpool, en el medio inglés consideran que no seguirá en el club. Tampoco tendría lugar Joe Gomez (28) y ya estaría en la carpeta de otros clubes (Crystal Palace, Brighton y Milan) cuando se abra el próximo libro en Europa.