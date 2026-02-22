Alexis Mac Allister le dio la victoria a Liverpool con un gol agónico que tuvo que ser validado por el VAR

El desahogo gigantesco, el grito de gol postrero. Alexis Mac Allister fue protagonista excluyente en la agónica victoria de su equipo, Liverpool, ante Nottingham Forest por 1 a 0, en un encuentro correspondiente a la 27 fecha de la Premier League: anotó el gol de la victoria en el último minuto de descuento, se lamentó por la anulación de un tanto previo y hasta participó como “cocodrilo” en una barrera, para un tiro libre en contra. Se trató de un triunfo fundamental para continuar con la remontada y arrimarse a la zona de clasificación para las copas.

Para tomar dimensión del triunfo de Los Reds, conviene ir a las secuencias finales. Cuando transcurría el minuto 96, el defensor húngaro Dominik Szoboszlai envió un centro al área, llegó el cabezazo del neerlandés Virgil van Dijk, el arquero Stefan Ortega dio rebote y apareció el hijo del Colorado Mac Allister para inflar la red. Hubo un momento de suspenso, porque el tanto tuvo que ser revisado por el VAR por una posible posición adelantada del neerlandés.

La celebración de Alexis Mac Allister con el francés Hugo Ekitike BEN STANSALL� - AFP�

Solo después de algunos minutos de incertidumbre por la resolución, la tecnología mostró que Van Dijk estaba habilitado por la punta del pie del nigeriano Ola Aina. Así, el gol terminó convalidándose y ya no hubo margen para mucho más. Fue el alivio y a pensar en lo que viene.

Antes, a los 88 minutos. a Alexis le habían anulado un gol. Todo arrancó con el desborde por la derecha y a pura bicicleta de Rio Ngumoha, que agilizó la jugada; surgió entonces la embestida en el área de Hugo Ekitiké y el rebote quedó para Mac Allister, que desató el festejo. Pero el VAR determinó prontamente que la pelota había impactado en el codo del argentino, así que todo volvió a foja cero. Después, sí, Alexis tuvo su revancha, para convertir su primer gol en esta temporada de Premier League, aunque había anotado tres en la actual edición de la Champions League.

Mac Allister, en rol de "cocodrilo" durante un tiro libre de Nothingham Forest BEN STANSALL� - AFP�

Ya a los 17 minutos, en un partido que estuvo situaciones de gol repartidas, Mac Allister actuó de “cocodrilo” en un tiro libre a favor del conjunto local. De esta manera, Liverpool ascendió al 6° puesto y acumula 45 puntos, lejos del puntero Arsenal, que se mide ante Tottenham.

La síntesis del partido