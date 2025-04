Alexis Mac Allister y otro hito en su carrera: primer argentino campeón con Liverpool de la Premier League

Solo Liverpool consigue entrometerse en la hegemonía que instauró Manchester City en la Premier League desde la llegada de Pep Guardiola. Después del bicampeonato 2018 -con 100 puntos- y 2019 del City, el equipo que dirigía Jürgen Klopp obtuvo en 2020 el título de liga tras 30 años, el primero desde que la competencia pasó a llamarse Premier League (1992). Y ahora vuelve a ser Liverpool el que irrumpe tras el póker 2021/24 de Manchester City, con el 20° torneo de liga, para equiparar la línea de Manchester United como los dos más ganadores.

La conquista, después de la goleada de este domingo ante Tottenham por 5 a 1, encierra un gran mérito porque el equipo hizo la transición de Kloop a Arne Slot sin atravesar la etapa de duelo que suponía la decisión del técnico alemán de cerrar un ciclo de casi nueve años, período en el que contagió su entusiasmo e imprimió un estilo de presión alta y veloces transiciones entre la defensa y el ataque. Liverpool fue un equipo difícil de soportar para todos los rivales, percutía hasta derribarlo. Klopp asociaba esa identidad futbolística con el rock and roll por el ritmo constante y la movilidad para intercambiar posiciones. Guardiola reconoció en Klopp al colega que más lo exigió a la hora de preparar un partido y de resolver las contingencias que se van dando en los 90 minutos.

El gol de Alexis para la consagración

De ese entramado que construyó el alemán formó parte en su última temporada Alexis Mac Allister (26 años), que se incorporó a mediados de 2023 por 42 millones de euros, ya con un “master” hecho en la Premier League por las cuatro temporadas y media que llevaba en Brighton, donde desarrolló su perfil de volante box to box, implicado por igual en la recuperación de la pelota que en la creación.

Klopp lo colmaba de elogios a Mac Allister, era uno de sus preferidos. Y la condición de futbolista clave en la formación la mantuvo con la asunción del neerlandés Slot, un DT con aspecto de buda que venía de obtener dos títulos (liga y copa local) con Feyenoord. “No era para nada fácil para el técnico que viniera después de Jürgen, una leyenda de Liverpool. Dejaba un lugar muy grande por llenar. Pero el plantel tomó de gran forma la manera de trabajar de Slot, nos hizo sentir cómodos. Hay un plantel ganador para ayudarlo. Estamos contentos, en un gran momento”, expresó Mac Allister a mitad de temporada, cuando Liverpool ya se perfilaba como firme candidato al título, con la única amenaza de Arsenal.

Mac Allister celebra su gol ante Tottenham: se afianzó en el mediocampo de Liverpool PAUL ELLIS - AFP

Portador de la emblemática camiseta N° 10, Mac Allister se refirió a los ajustes que debió realizar con el cambio de entrenador: “Con Jürgen jugaba más como N° 5 solitario, era una posición diferente a la actual, debía estar más atento a las coberturas y los repliegues. Hoy en día jugamos con un doble pivote (Mac Allister y Ryan Gravenberch), puedo estar un poco más libre. Por ejemplo, cuando la pelota pasa por el lateral izquierdo, soy yo el que puede avanzar y Gravenverch se convierte en el N° 5”. Tácticamente, se pasó del 4-3-3 al 4-2-3-1.

En cuanto a los lineamientos generales del equipo, el mediocampista campeón del mundo expresó: “El sistema cambió un poco, pero las ideas principales son las mismas. Quizá la mayor modificación esté en tener la paciencia necesaria para conseguir períodos de posesión más largos y dominar más los partidos. Estábamos acostumbrados a ser muy directos, a jugar pelotas largas. Ahora trabajamos más los partidos desde la posesión, sabiendo que de contraataque también podemos lastimar”. El diario The Guardian sintetizó los postulados de Slot: “Ética de trabajo, flexibilidad e inteligencia táctica”.

La euforia de los fans del Liverpool, que disfrutaron la victoria ante Tottenham Jon Super - AP

Carlos Javier Mac Allister, exfutbolista y padre de Alexis, en diálogo con este diario, definió la temporada de su hijo como “muy buena, ratificó lo que había hecho con Klopp y lo potenció. La diferencia de Alexis con otros mediocentros es que él es capaz, en 10 segundos, de sacarse el frac y ponerse el overol, y viceversa. Es una virtud que no abunda. Puede jugar en cualquier posición del medio campo: de interno, de N° 5 o de enganche, y hacerlo bien. Pero siempre por adentro de la cancha, no por las bandas. Igual puede seguir creciendo, el techo se lo va a poner él, es un concepto que se lo transmito permanentemente. Ya hizo mucho, pero le queda más por hacer”.

El Colo Mac Allister consideró que una de las virtudes de Slot fue “no desarmar un equipo que encontró armado, y encima lo mejoró”. Y agregó: “Me sorprendió que casi no hizo incorporaciones, solo se sumó el delantero Chiesa”.

El festejo de Alexis Mac Allister tras su gol, con Luis Diaz, ante Tottenham Jon Super - AP

Con 33 presencias en 34 fechas, Mac Allister marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias. En casi todos los encuentros completó estadísticas muy altas en duelos ganados y precisión en los pases. “Alexis y Gravenberch son los jugadores con más kilómetros del plantel, los que más nafta gastaron”, agregó el Colorado Mac Allister. Esto fue el segundo título y el más importante del argentino en Liverpool, tras levantar la Copa de la Liga (Carabao Cup) en la temporada pasada.

La figura sigue siendo el histórico Mohamed Salah, de quien los hinchas festejaron tantos sus goles (27, máximo anotador de la Premier) y asistencias (18, primero en el rubro) como la renovación de su contrato hasta 2027, luego de varios meses de tensas negociaciones para llegar a un acuerdo que se demoraba. El egipcio, de 32 años, es el sobreviviente del histórico tridente que conformó con Sadio Mané y Roberto Firmino. Instalado como tercer goleador histórico (243 tantos) del club, Salah ahora comparte la delantera con el colombiano Luis Díaz (11 tantos y 7 asistencias) y un tercer componente que rota entre Cody Gakpo (8 tantos), Diogo Jota (6) y Darwin Núñez (5), que hace un par de días borró un posteo en redes sociales en el que se quejaba de los pocos minutos que tiene.

La fiesta de Liverpool

En toda la campaña, Liverpool perdió solo sufrió dos derrotas. Una durante este mes, por 3-2 ante Fulham, con el ánimo aun decaído por la eliminación en la Champions League en una formidable serie contra Paris Saint Germain. Y la otra caída fue en septiembre, frente a Nottingham Forest, la revelación del torneo.

Los clásicos frente al desorientado Manchester United los saldó con una goleada 3-0 y un empate 2-2. Con su perseguidor Arsenal igualó 2-2 y lo recibirá como campeón el 11 de mayo. Tuvo balance positivo contra Manchester City: 2-0 en ambas ruedas, con una victoria en el Etihad Stadium por primera vez desde 2015, cuando aún no estaba Guardiola. Fuentes bien informadas del mercado de pases indican que está disputando sus últimos partidos uno de los emblemas, formado en las divisiones inferiores, el lateral derecho Trent Alexander-Arnold, tras más de 350 cotejos, 23 goles y 90 asistencias. Nacido en Liverpool -el otro oriundo de la ciudad es Curtis Jones-, su futuro apunta a Real Madrid.

Arne Slot, el DT de Liverpool que potenció a Mac Allister, dando indicaciones en el partido de este domingo ante and Tottenham Peter Byrne - PA Wire

Con contrato hasta 2028, los trascendidos también ubican a Mac Allister en la agenda de Real Madrid, pero el mediocampista no mira más allá de la actualidad: “Intento disfrutar el día a día, cada vez que entro a una cancha. En Liverpool estoy bien, no tengo ninguna necesidad. Respeto mucho al club, no me gusta hablar sobre supuestos, no lo creo necesario. Es una cuestión de respeto”. Sobre el momento personal de su hijo, el Colo respondió: “Está muy feliz. El cerró una etapa en Brighton con un reconocimiento muy alto y ahora está en el mismo proceso con los hinchas de Liverpool, lo quieren mucho. De cara al futuro, creo que sus números de la próxima temporada será mejores porque él no patea córners ni tiros libres. Con la salida de Alexander Arnold se le abre esa puerta”.

Con siete años y medio en el club desde su llegada de Southampton por 84,65 millones de euros Virgil Van Dijk lleva la cinta de capitán. “En Inglaterra no es como acá. El capitán es la voz autorizada, cuando él habla está representando no solo al equipo, sino también a la institución. Creo que Alexis va en camino a convertirse en un referente en los próximos años”, agregó Carlos Mac Allister.

Mac Allister es el séptimo argentino en la historia de Liverpool. Lo precedieron Gabriel Paletta, Mauricio Pellegrino, Emiliano Insúa, Javier Mascherano, Sebastián Leto y Maximiliano Rodríguez, el único de los seis que festejó un título (Copa de la Liga). Mac Allister ingresó en una dimensión superior al ser el primer compatriota que celebra una Premier League bajo las estrofas del litúrgico “You’ll never walk alone”.

