Habló Alfaro: "A River lo pasamos por arriba" y una revelación sobre De Rossi

Después de un largo período en el que Boca había decidido que tanto el plantel como el cuerpo técnico no diera entrevistas individuales, anoche se levantó esa veda con una extenso mano a mano que le dio Gustavo Alfaro al programa partidario "El Show de Boca", que emite Radio Rivadavia (AM 630).

El entrenador xeneize no eludió ningún tema relevante, y fueron varias las frases que dejó para el análisis. Por lo pronto, quedó en evidencia que sigue enfrascado en la eliminación ante River, en las semifinales de la Copa Libertadores. "Nadie dice que nosotros a River lo pasamos por arriba, que le ganamos, todos se quedaron en la declaración que hice", dijo. Alfaro se refería a su sentencia en aquella conferencia de prensa ("Voy a terminar de la mejor manera estos partidos que nos quedan y luego me iré a mi casa, a recuperar mi vida"), que puertas adentro fue considerada como muy desafortunada por la dirigencia y por el manager, Nicolás Burdisso.

Además, reconoció que Carlos Tevez y Ramón Ábila no estaban en plenitud física para aquel partido, y que apostó al plus que ambos podían llegar a ofrecer: "Carlitos y Wanchope no estaban en condiciones. Jugaron con el corazón y dieron hasta donde pudieron". Y dejó en claro cuál es una de las primeras cosas que hará cuando deje su cargo: "Una vez que me vaya de Boca, recortaré varias jugadas de la serie con River e iré a Paraguay a mostrárselas a (Wilson) Seneme (titular de la Comisión de Árbitros de Conmebol) para que me dé explicaciones. La Conmebol tiene que cuidar las formas".

También reveló detalles de Daniele de Rossi, y lo que hizo por intentar llegar en condiciones al partido de vuelta contra River: "De Rossi trajo un médico de Serbia. Pagó sesiones de mil dólares de su propio bolsillo para poder estar bien ante River. El que dice que vino de vacaciones, no sabe nada. Comete un error de ansiedad porque quiere jugar. Es un tipo que deja la vida por estar dentro de la cancha de Boca. Ganó todo, no llegó por marketing, llegó para jugar", lo defendió.

El entrenador xeneize también defendió la gestión de Burdisso, y volvió a dejar en claro que sólo seguirá si el actual mánager continúa en el puesto. "Estoy más preparado que el 3 de enero, cuando asumí. Pero yo no podría trabajar en un lugar donde no está Nicolás", se posicionó. Para que eso ocurra, la única posibilidad pareciera ser el triunfo del oficialismo: las otras dos listas tienen otros candidatos para ese cargo.

Por último, dejó una frase vinculada con el futuro xeneize, y la importancia de sus inferiores: "En 3 semestres más, el 50% del plantel de Boca va a estar formado por chicos".