Almagro - Quilmes, Primera Nacional: el partido de la jornada 29

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Almagro y Quilmes se miden este domingo a las 15:30 en el estadio Tres de Febrero, en un partido de la fecha 29 de la Primera Nacional.

En el torneo, Almagro viene de empatar ante Racing (Córdoba) por 1-1 mientras que Quilmes viene de empatar ante Alvarado por 0-0.

Almagro suma 32 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Quilmes tiene 34 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

