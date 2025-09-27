Alvarez “sin tilde”, el chico maravilla que es capaz de todo: cuando golear a Real Madrid también es posible

Julián Alvarez irradia positividad. A los 25 años, el delantero cordobés está en la cúspide de su carrera. Campeón de todo, la temporada pasada hizo la apuesta de su vida al cambiar Manchester por Madrid, convencido por Diego “Cholo” Simeone, el entrenador colchonero. Un año después, la vida le sonríe: cinco goles en dos días -tres a Rayo Vallecano el miércoles, dos a Real Madrid este sábado en el derbi-, titular indiscutido en la selección relegando a Lautaro Martínez al banco de suplentes y... futuro papá. A comienzos del año próximo nacerá Amadeo -nombre tentativo, bien de River-, fruto de su relación con Emilia Ferrero.

Los dos goles del cordobés en el derbi ilustran su presente. Ambos, de pelota parada. El primero, de penal. Pese a los recuerdos recientes desde los doce pasos, La Araña no se achicó. Se perfiló de diestro y venció a Thibaut Courtois, arquero de Real Madrid. Ni rastros del tiro fallado la semana pasada contra Mallorca. O de aquel que recorrió el mundo ante los blancos, por la última Champions, en el que el argentino se resbaló y su posterior anulación llevó a la FIFA a cambiar la regla. Alvarez parece sobreponerse a todo. “Cada penal es un momento nuevo, un partido nuevo, una oportunidad. Fui decidido a patear a ese costado, fuerte. Era importante porque era ponerse arriba en el marcador. Por eso fue el festejo tan eufórico de todos”, dijo el argentino en los micrófonos de DAZN apenas terminado un partido que entró en la galería de sus días gloriosos. Ahora suma cinco tantos en ocho partidos contra Real Madrid, al que el Aleti no le anotaba cinco goles en un partido oficial desde hacía 75 años...

El arquero belga Thibaut Courtois se estira, pero no puede hacer nada para evitar el gol de tiro libre de Julián Alvarez en el derbi madrileño Javier SORIANO / AFP - AFP�

El segundo tanto en la tarde madrileña fue de tiro libre. Una parábola perfecta que llevó a Simeone a compararlo con el mejor lanzador que tuvo el club en los últimos 30 años: el serbio Milinko Pantic, compañero de andanzas del Cholo en el ya demolido estadio Vicente Calderón. Ese es el aura de Julián, capaz de inventar lo imposible en cualquier momento del partido. Su estirpe ganadora es tal que el diario El País, uno de los más importantes de habla hispana, habla de “Julián Alvarez Club de Fútbol” para graficar la importancia del cordobés en el Atlético. Algo así como “un equipo, un jugador”. O bien, Julián +10.

En las entrañas del estadio Metropolitano, Simeone volvió a endulzarle los oídos a su jugador franquicia -que costó 75 millones de euros más otros 20 en objetivos-. Por tercera vez en pocos días el entrenador insistió en cuidar a su 9. A ese futbolista que no se siente él cuando ve su apellido escrito con tilde: “En los documentos de mi familia siempre tenemos Alvarez sin tilde y en las camisetas siempre lo he llevado sin tilde. Cuando lo vi en algunos lugares con el acento ahí me pareció un poco raro, no me siento yo. Prefiero Alvarez sin tilde..”, contaba unos mseses atrás en una entrevista con el diario As. Es el jugador que está llamado a ser la piedra fundamental del Atlético en los próximos años.

¡GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ!



El argentino y un formidable cobro de tiro libre que dejó sin chances a Courtois y marcó el 4-2 para Atlético de Madrid en el Derbi. #AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/HXeKUAbzDh — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

“Es un jugador extraordinario”, valoró Simeone. “Es un futbolista al que lo que más le valoro, más allá de todo lo que se le ve, es la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar. La humildad como campeón del mundo. Estar en el Atlético de Madrid y correr todos los partidos, juegue contra quien juegue. Lo tenemos que cuidar. Sigo insistiendo. Es un futbolista que el club, nosotros como cuerpo técnico, los compañeros, la gente, lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años acá y tiene que ser muy importante para la historia del club”, insistió el “Cholo”.

Justamente Simeone fue uno de los responsables de la llegada del cordobés a la capital española. “Al final de los Juegos Olímpicos me llamó el Cholo”, contó el delantero argentino en una entrevista con el diario As. En esa misma nota, Alvarez -que en España ya es Julián, a secas- relató lo que sintió cuando le escribió Antoine Griezmann, hoy compañero de vestuario y al que calificó como una “leyenda” del Atlético de Madrid: “Era el que me escribía, yo creo un poco quizás mandado por el Cholo... Al ser una de las leyendas del club, que te mande mensaje una persona tan importante, obviamente que para un jugador es algo serio, importante, que te diga: ‘Vení, vení con nosotros, acá te van a tratar bien, la vas a pasar bien, te vas a enamorar de la hinchada”.

Julián Álvarez festeja luego de anotar un gol de tiro libre, que significó el 4-2 parcial ante Real Madrid en el derbi Manu Fernandez� - AP�

Y Julián, claro, se enamoró del club. “Me siento cuidado, muy bien, muy feliz aquí, me han dado el espacio y trabajo para ayudar al equipo. Hay que prensar en objetivos a corto plazo y no mirar más allá”, dijo el argentino luego del 5-2 ante Real Madrid. ″Un día muy especial. Sabíamos de la importancia del partido, por ser un derbi y porque necesitábamos sumar los tres puntos en casa y descontarle al líder. Nos vamos muy felices”, agregó, lleno de satisfacción.

Esa alegría se trasladó a las redes sociales. Acudió a su perfil de Instagram para postear sobre el triunfo. “¡Vamos Atleti!“, escribió el cordobés, junto a varias fotos de sus festejos en el estadio Metropolitano. Uno de los que le respondió fue su compañero Giuliano Simeone: ”Te lo dije hace días... hoy hacías dos goles. Te quiero Araña", le escribió. El hijo del “Cholo” fue uno de los primeros que le taladró la cabeza a Julián para que dejara Manchester y se mudara a Madrid. ¿Un pedido de papá “Cholo”, quizás?

En una semana, las fotos de Julián cambiaron el foco. Si hace siete días mostraban una faceta inédita suya con la frase “¡Siempre a mí!" tras ser sustituido contra el Mallorca, los flashes de hoy se quedan con sus festejos, con su sonrisa amplia y la certeza de que está en un gran momento. También lo entendió así el “Cholo”, quien en lugar de sacarlo del derbi mucho antes del final, esta vez lo dejó jugar casi todo el encuentro. Y lo quitó del campo cuando ya se habían cumplido los noventa minutos reglamentarios: lo reemplazó otro campeón en Qatar 2022 como Nahuel Molina. El público colchonero le agradeció sus goles y su despliegue con una ovación. Una de tantas con la camiseta rojiblanca, los colores de Atlético y de River; los colores de su vida.