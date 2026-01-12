Álvaro Arbeloa, DT de Real Madrid: ¿el soldado incondicional de Florentino valorará a Mastantuono como Alonso?

Tras el fulminante despido de Xabi Alonso, a quien no le bastó haber exigido hasta el último segundo a Barcelona en la final de Supercopa de España para remediar su precaria estabilidad, su sucesor será un excompañero de su época de futbolista. Álvaro Arbeloa, que como zaguero central compartió la formación de Real Madrid con Alonso entre 2009 y 2014, y debutará este miércoles frente a Albacete (17° en segunda división) por los octavos de final de la Copa del Rey.

Arbeloa conoce muy bien la dinámica interna del club, al margen de su experiencia de 238 encuentros como jugador hasta 2016. Asume en la primera división tras haber dirigido en el último semestre al filial Castilla. Desde que colgó los botines, su vínculo con Real Madrid empezó en 2018, en varias funciones: representante institucional, director técnico del fútbol base, del Sub 19 que compitió en la Youth League, del Juvenil A y Castilla, que junto al filial de Barcelona establecen amplias diferencias en esa categoría sobre el resto de los rivales. En todos esos cargos conquistó seis títulos, que se suman a los ocho que ganó como defensor de Real Madrid, entre los que se cuentan dos Champions League como los más importantes. En el Castilla, Arbeloa había sustituido en la dirección técnica a uno de los mitos goleadores del club, Raúl

Todo ese currículum es tan importante como ser un hombre de estrecha confianza de Florentino Pérez, un soldado fiel del presidente, a quien mantenía al tanto de lo que ocurría en el vestuario cuando jugaba. Lo que en la jerga de la calle se define como un alcahuete.

Arbeloa y Florentino Pérez cultivaron una estrecha relación desde la época de jugador del nuevo entrenador de Real Madrid Helios de la Rubia - Real Madrid

Supo ser uno de los adalides de José Mourinho, entrenador por el que Florentino siente una debilidad que llega hasta estos días. A ningún otro, ni siquiera a Carlo Ancelotti, le tuvo tanta estima. Arbeloa era el encargado de transmitir públicamente a los medios las habilidades conductivas de Mourinho.

De discretas condiciones futbolísticas, Arbeloa supo hacer política interna para ganarse un lugar preponderante. Se ubicó en la vereda opuesta al estilo futbolístico que enarbolaban Xavi, Iniesta y Messi en Barcelona. Desde el Madrid levantó las banderas del pragmatismo y el contraataque para contrarrestar el juego de posesión de los catalanes. Con Gerard Piqué tuvo varios cruces dialécticos. Su distanciamiento con Cataluña también llega a lo ideológico en lo político por su cercanía a Vox, partido de extrema derecha.

Su alineamiento irrestricto con Florentino lo llevó últimamente a replicar las críticas que desde los canales oficiales del club se hace a todo el estamento arbitral de España.

Como Xabi Alonso estaba en el punto de mira de Florentino desde hace tiempo, dos meses atrás el presidente mantuvo contactos con el agente de Jürgen Klopp, que exigió una autonomía en la conformación del plantel y las formaciones que evitaron un segundo llamado desde el Paseo de la Castellana. También se valoró la posibilidad de Santiago Solari, que es Director de Fútbol Profesional y se hizo cargo del equipo cuando despidieron a Julen Lopetegui, ocupando el interregno entre los dos ciclos de Zinedine Zidane.

Medios españoles señalan como puntos a favor en la formación profesional moderna de Arbeloa la utilización de drones para grabar los entrenamientos y proceder a las correcciones tácticas.

Los estrechos vínculos de Arbeloa con Florentino vienen desde que era jugador y exceden al campo de juego. Junto a su hermano Yago Arbeloa y con capitales del hijo de Florentino, que lleva el mismo nombre y vive alejado de los focos mediáticos, fundaron una empresa de marketing, promoción digital, publicidad, representación de derechos e imágenes y reputación en redes sociales llamada Hella Media Group, que después pasó a ser Mio Group. Estas empresas funcionaron como un satélite de Real Madrid y trabajaron en el marketing del club. De acuerdo con fuentes que piden reserva de su identidad, estas compañías generaban cientos de identidades falsas, de supuestos aficionados del club, que postean en las redes sociales mensajes de acuerdo a los intereses del club, sea para elogiar algo o denostar a determinados personajes, sean jugadores, árbitros, rivales o periodistas.

También llevó la imagen de varios futbolistas, entre los cuales habría parte de los actuales derechos de Kylian Mbappé, como antes los tuvieron de Casemiro y Benzema. Y de actuales futbolistas del Castilla al que entrenaba, con lo cual se plantea un conflicto de intereses.

Xabi Alonso fue el principal responsable de la llegada de Mastantuono a Real Madrid; se abre un nuevo escenario para el juvenil argentino Diego Souto - Getty Images Europe

Quede por ver cómo repercutirá en Franco Mastantuono este cambio de escenario en la dirección técnica. El ex-River llegó porque satisfacía ampliamente el gusto futbolístico de Alonso, que también quedó impactado por la personalidad del juvenil en las charlas previas a que se concretara el pase por 45 millones de euros. Desde su llegada, la prensa deportiva española señaló que Mastantuono era “el ojito derecho de Alonso”, en alusión a la alta consideración y estima que le tenía el DT.

Mastantuono tuvo rápidamente minutos, ingresando desde el banco al principio y luego como titular, en el puesto de delantero por la derecha. No pudo corresponder la confianza del entrenador con un rendimiento futbolístico influyente. A principios de noviembre paró durante 25 días para recuperarse de la pubalgia que arrastraba desde el Mundial de Clubes con River. Cuando volvió a estar apto, fue suplente con escasa participación. En el último mes y medio solo disputó minutos residuales en cuatro partidos importantes, sin contar los 66 que tuvo contra Talavera (cuarta división) por la Copa del Rey.

En los últimos días, Real Madrid respaldó a Mastantuono al descartar cualquier traspaso en el actual mercado de pases del invierno europeo. Antes de la final del domingo recibió un cálido saludo de Florentino. Por su edad (18 años), podría haber sido dirigido por Arbeloa en el Castilla. Lo tendrá ahora en primera división, con la incógnita sobre si le extenderá el mismo crédito que le dio Alonso.