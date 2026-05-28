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América de Cali vs. Macará, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este jueves desde las 21.30h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber

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América de Cali vs. Macará, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
América de Cali vs. Macará, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

América de Cali y Macará se enfrentan este jueves desde las 21.30h en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, América de Cali viene de empatar ante Tigre por 1-1 mientras que Macará llega de empatar ante Alianza Atlético por 0-0. América de Cali suma 8 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Macará tiene 9 puntos.

Todo lo que hay que saber

  • América de Cali vs. Macará
  • Hora: las 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

Asi están América de Cali y Macará en la tabla de posiciones

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