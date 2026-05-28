PSG vs. Arsenal, por la final de la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro para decidir el campeón se disputará el próximo sábado en el Puskas Arena de Budapest y se transmitirá en vivo por ESPN y Fox Sports
París Saint Germain (PSG) y Arsenal se enfrentarán el próximo sábado desde las 13 (hora argentina) en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, en la final de la edición número 71 de la UEFA Champions League. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la previa al encuentro que arbitrará el alemán Daniel Siebert, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto francés con una cuota máxima de 2.39 contra 3.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria del combinado inglés. El empate, que llevaría la definición a los penales después de 120 minutos de juego, paga hasta 3.40.
El escenario de la capital de Hungría que nunca antes recibió un encuentro decisivo del máximo certamen continental del Viejo Continente. Allí, PSG buscará ganar su segunda ‘Orejona’ seguida mientras que Arsenal intentarán llevársela para Inglaterra por primera vez en su historia tras perder una definición en 2006.
Ambos clubes llegan al duelo como campeones de sus respectivas ligas. PSG conquistó la Ligue 1 de Francia por quinta vez seguida y octava vez en los últimos nueve años mientras que los Gunners se quedaron con la Premier League de Inglaterra después de 22 años. Además, el conjunto de Mikel Arteta está invicto en la Champions League porque llegó a la definición con un récord de 11 victorias y tres empates.
El camino de PSG hacia la final
Etapa de grupos
- Fecha 1: 4 a 0 vs. Atalanta (L).
- Fecha 2: 1 a 2 vs. Barcelona (V).
- Fecha 3: 7 a 2 vs. Bayer Leverkusen (V).
- Fecha 4: 1 a 2 vs. Bayern Munich (L).
- Fecha 5: 5 a 3 vs. Tottenham (L).
- Fecha 6: 0 a 0 vs. Athletic Club (V).
- Fecha 7: 1 a 2 vs. Sporting Lisboa (V).
- Fecha 8: 1 a 1 vs. Newcastle (L).
Playoffs
- Ida: 3 a 2 vs. Mónaco (V).
- Vuelta: 2 a 2 vs. Mónaco (L).
Octavos de final
- Ida: 5 a 2 vs. Arsenal (L).
- Vuelta: 3 a 0 vs. Arsenal (V).
Cuartos de final
- Ida: 2 a 0 vs. Liverpool (L).
- Vuelta: 2 a vs. Liverpool (V).
Semifinales
- Ida: 5 a 4 vs. Bayern Munich (L).
- Vuelta: 1 a 0 vs. Bayern Munich (V).
El camino de Arsenal hacia la final
Etapa de grupos
- Fecha 1: 2 a 0 vs. Athletic Bilbao
- Fecha 2: 2 a 0 vs. Olympiakos
- Fecha 3: 4 a 0 vs. Atlético de Madrid
- Fecha 4: 3 a 0 vs. Slavia Praga
- Fecha 5: 3 a 1 vs. Bayern Múnich
- Fecha 6: 3 a 0 vs. Brujas
- Fecha 7: 3 a 1 vs. Inter de Milán
- Fecha 8: 3 a 2 vs. Kairat Almaty
Octavos de final
- Ida: 1 a 1 vs. Bayer Leverkusen (V).
- Vuelta: 2 a 0 vs. Bayer Leverkusen (L).
Cuartos de final
- Ida: 1 a 0 vs. Sporting Lisboa (V).
- Vuelta: 0 a 0 vs. Sporting Lisboa (L).
Semifinales
- Ida: 1 a 1 vs. Atlético de Madrid (V).
- Vuelta: 1 a 0 vs. Atlético de Madrid (L).
La tabla de campeones de la Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo con 15 títulos, más del doble que su escolta que es Milán con siete. El podio lo completan Liverpool y Bayern Munich con seis vueltas olímpicas cada uno.
- Real Madrid (España) - 15 títulos
- Milán (Italia) - 7
- Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - 6
- Barcelona (España) - 5
- Ajax (Países Bajos) - 4
- Manchester United (Inglaterra) / Inter de Milán (Italia) - 3
- Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) - 2
- Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) / PSG (Francia) - 1
Todas las finales de la Champions League
- 2025-26: PSG vs. Arsenal.
- 2024-25: PSG 5-0 Inter Milán.
- 2023-24: Real Madrid 2-0 Borussia Dortmund.
- 2022-23: Manchester City 1-0 Inter Milán.
- 2021-22: Real Madrid 1-0 Liverpool.
- 2020-21: Chelsea 1-0 Manchester City.
- 2019-20: Bayern Munich 1-0 PSG.
- 2018-19: Liverpool 2-0 Tottenham Hotspur.
- 2017-18: Real Madrid 3-1 Liverpool.
- 2016-17: Real Madrid 4-1 Juventus.
- 2015-16: Real Madrid 1-1 Atlético Madrid (Real Madrid ganó por penales 5 a 3).
- 2014-15: Barcelona 3-1 Juventus.
- 2013-14: Real Madrid 4-1 Atlético Madrid.
- 2012-13: Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund.
- 2011-12: Chelsea 1-1 Bayern Munich.
- 2010-11 Barcelona 3-1 Manchester United.
- 2009-10: Inter Milán 2-0 Bayern Munich.
- 2008-09: Barcelona 2-0 Manchester United.
- 2007-08: Manchester United 1-1 Chelsea (Manchester United ganó por penales 6 a 5).
- 2006-07: Milán 2-1 Liverpool.
- 2005-06: Barcelona 2-1 Arsenal.
- 2004-05: Liverpool 3-3 Milán (Liverpool ganó por penales 3 a 2).
- 2003-04: Porto 3-0 Mónaco.
- 2002-03: Milán 0-0 Juventus (Milán ganó por penales 3 a 2).
- 2001-02: Real Madrid 2-1 Bayer Leverkusen.
- 2000-01: Bayern Munich 1-1 Valencia (Bayern ganó por penales 5 a 4).
- 1999-2000: Real Madrid 3-0 Valencia.
- 1998-99: Manchester United 2-1 Bayern Munich.
- 1997-98: Real Madrid 1-0 Juventus.
- 1996-97: Borussia Dortmund 3-1 Juventus.
- 1995-96: Juventus 1-1 Ajax (Juventus ganó por penales 4 a 2).
- 1994-95: Ajax 1-0 Milán.
- 1993-94: Milán 4-0 Barcelona.
- 1992-93: Marsella 1-0 Milán.
- 1991-92: Barcelona 1-0 Sampdoria.
- 1990-91: Estrella Roja 0-0 Marsella (Estrella Roja ganó por penales 5 a 3).
- 1989-90: Milán 1-0 Benfica.
- 1988-89: Milán 4-0 Steaua Bucarest.
- 1987-88: PSV Eindhoven 0-0 Benfica (PSV ganó por penales 6 a 5).
- 1986-87 Porto 2-1 Bayern Munich.
- 1985-86: Steaua Bucarest 0-0 Barcelona (Steaua Bucarest ganó por penales 2 a 0).
- 1984-85: Juventus 1-0 Liverpool.
- 1983-84 Liverpool 1-1 Roma (Liverpool ganó por penales 4 a 2).
- 1982-83: Hamburgo 1-0 Juventus.
- 1981-82: Aston Villa 1-0 Bayern Munich.
- 1980-81: Liverpool 1-0 Real Madrid.
- 1979-80: Nottingham Forest 1-0 Hamburgo.
- 1978-79: Nottingham Forest 1-0 Malmö.
- 1977-78: Liverpool 1-0 Brujas.
- 1976-77: Liverpool 3-1 Borussia Mönchengladbach.
- 1975-76: Bayern Munich 1-0 Saint Étienne.
- 1974-75: Bayern Munich 2-0 Leeds United.
- 1973-74: Bayern Munich 4-0 Atlético Madrid.
- 1973-74: Bayern Munich 1-1 Atlético Madrid.
- 1972-73: Ajax 1-0 Juventus.
- 1971-72: Ajax 2-0 Inter Milán.
- 1970-71: Ajax 2-0 Panathinaikos.
- 1969-70: Feyenoord 2-1 Celtic.
- 1968-69: Milán 4-1 Ajax.
- 1967-68: Manchester United 4-1 Benfica.
- 1966-67: Celtic 2-1 Inter Milán.
- 1965-66: Real Madrid 2-1 Partizan.
- 1964-65: Inter Milán 1-0 Benfica.
- 1963-64: Inter Milán 3-1 Real Madrid.
- 1962-63: Milán 2-1 Benfica.
- 1961-62: Benfica 5-3 Real Madrid.
- 1960-61: Benfica 3-2 Barcelona.
- 1959-60: Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt.
- 1958-59: Real Madrid 2-0 Reims.
- 1957-58: Real Madrid 3-2 Milán.
- 1956-57: Real Madrid 2-0 Fiorentina.
- 1955-56: Real Madrid 4-3 Reims.
