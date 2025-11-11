Amistoso de la selección argentina: cuándo juega vs. Angola, por la fecha FIFA

En la última fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales, la selección argentina jugará uno solo y será ante Angola como visitante en Luanda. De esta manera, el equipo albiceleste le bajará la persiana a sus presentaciones en esta temporada.

El encuentro en cuestión tendrá lugar este viernes 14 de noviembre a las 13 (hora argentina) en el estadio 11 de Novembro y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mitelefe.com. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo argentino concentra en Alicante, España, antes de viajar a la capital de Angola con varios cambios en la lista inicial que dio el entrenador Lionel Scaloni. Enzo Fernández fue desafectado porque padece un edema óseo en la rodilla derecha mientras que los futbolistas de Atlético Madrid Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no cumplieron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar al país africano.

Ante esa situación, el DT convocó a Kevin Mac Allister, el lateral derecho que es hermano de Alexis; y Emiliano Buendía, de gran presente en Aston Villa, para engrosar una nómina de la que ya no eran parte Leonardo Balerdi, Emiliano ‘Dibu′ Martínez y los futbolistas que militan en la Argentina porque el Torneo Clausura 2025 no se detiene y está en instancias decisivas: Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña de River más Leandro Paredes de Boca y Facundo Cambeses de Racing.

Lionel Scaloni sufrió cuatro bajas de la lista inicial que presentó para el amistoso vs. Angola Manuel Cortina - LA NACION

La base del plantel tiene a Lionel Messi, Gerónimo Rulli, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Lautaro Martínez y Thiago Almada, quien vuelve tras ausentarse en la ventana anterior por una lesión.

Las sorpresas son Joaquín Panichelli, el delantero que brilla en Racing de Estrasburgo y es el goleador de la Ligue 1; y Gianluca Prestianni, figura en el Mundial Sub 20. Además, regresaron Máximo Perrone y Valentín Barco mientras que continúan José Manuel López y Marcos Senesi.

Joaquín Panichelli, el goleador de la Ligue 1, es la gran sorpresa en la lista de Lionel Scaloni SEBASTIEN BOZON - AFP

La idea inicial era jugar otro encuentro en Kerala, India, una de las ciudades en las que más apoyo recibe la selección argentina en todo el mundo. Sin embargo, por motivos que no fueron revelados, se canceló la visita a ese país. Así, el equipo albiceleste le bajará el telón a este 2025 con el compromiso frente a Angola, que se quedó sin chances de jugar el Mundial en el Grupo D de las eliminatorias africanas, liderado por la revelación Cabo Verde.

El plantel albiceleste, tras visitar a Angola, se reencontrará en marzo de 2026, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El trofeo en cuestión, que pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que jugar el repechaje de Europa para clasificarse al Mundial), sería la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral.