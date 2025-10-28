Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo, pero se empezará a jugar con el sorteo porque todos los seleccionados clasificados hasta ese momento conocerán a sus rivales y el hipotético camino hacia la consagración en la primera edición del torneo que tendrá 48 equipos.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) llevará a cabo la conformación de los grupos el viernes 5 de diciembre a las 13 (hora argentina) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. Habrá 12 zonas de cuatro equipos cada una. Los tres anfitriones ya tienen asignado su grupo: los mexicanos serán cabeza de serie en el A; los canadienses en el B; y los estadounidenses en el C.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, llevó el Mundial de 32 a 48 equipos

Al haber más equipos, el formato de juego se modificó. En la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a una rueda y los dos mejores de cada zona más los ocho mejores terceros entre todos los grupos avanzarán a 16avos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la final, programada para el 19 de julio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. En total se jugarán 104 partidos en 38 días.

El último torneo con 32 seleccionados fue Qatar 2022, donde la selección argentina consiguió su tercera estrella y Lionel Messi se dio el gran gusto de levantar la Copa del Mundo como capitán.

Lionel Messi fue el último capitán que levantó el trofeo del Mundial en Qatar 2022 Quality Sport Images - Getty Images Europe

Camino al Mundial 2026

Luego de la cuarta y penúltima fecha del año de la FIFA, en la que 10 seleccionados obtuvieron su boleto a la próxima Copa del Mundo, hay 28 clasificados y restan 20 cupos.

En África las eliminatorias concluyeron con plazas para Senegal, Costa de Marfil, Arabia Saudita, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica. Marruecos y Túnez habían sido los primeros en ingresar a la cita ecuménica a través de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que cuenta con nueve boletos más uno al repechaje internacional. Esos representantes se definirán en los playoffs que disputarán desde semifinales Gabón vs. Nigeria y Camerún vs República Democrática del Congo.

Sudáfrica volverá a jugar un Mundial en la edición 2026 Alfonso Nqunjana - AP

En América del Sur (Conmebol) y la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) los certámenes clasificatorios concluyeron en septiembre. En la primera la Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia obtuvieron las seis plazas mientras que Bolivia accedió a la repesca internacional. De Oceanía, Nueva Zelanda accedió a la Copa del Mundo y Nueva Caledonia disputará la reclasificación.

En Europa, la UEFA cuenta con 16 boletos y la única nación que se clasificó es Inglaterra gracias que domina el Grupo K de las eliminatorias con 18 puntos con seis victorias en la misma cantidad de partidos. Restan 15 lugares, de los cuales 11 son directos y otros cuatro por repechaje.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) agregó dos representantes al Mundial 2026: Qatar y Arabia Saudita. Qataríes y sauditas se sumaron a Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania y Australia, por lo que ya no hay cupos directos y entre Irak y Emiratos Árabes Unidos saldrá el representante del continente para el repechaje internacional.

Por último, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) tiene 6,5 cupos que se sumarán a los tres países organizadores que son Estados Unidos, Canadá y México. Los tres equipos que accederán directamente y los dos que jugarán el repechaje internacional se decidirán en noviembre.

Países clasificados al Mundial 2026

Concacaf (Norteamérica) : Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador).

: Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador). Conmebol (Sudamérica) : Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.

: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia. OFC (Oceanía) : Nueva Zelanda.

: Nueva Zelanda. AFC (Asia) : Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

: Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán, Australia, Qatar y Arabia Saudita. CAF (África) : Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. UEFA (Europa): Inglaterra.

El repechaje internacional lo disputarán seis selecciones, todas en un mismo certamen. Los equipos en cuestión se dividirán en dos llaves. En cada lado del cuadro, los países con peor ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se enfrentarán en una semifinal a partido único y el ganador avanzará a la definición frente al de mejor ubicación en el escalafón de la FIFA. Se jugará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en México, en los estadios BBVA de Monterrey y Akron de Guadalajara.

Para México será su tercera vez como organizador de un Mundial porque también recibió las ediciones de 1970, que ganó Brasil, y de 1986, cuando también festejó la Argentina. Ambas finales se disputaron en el estadio Azteca, que es remodelado para 2026: recibirá el partido inaugural. En el caso de Estados Unidos, será anfitrión por segunda ocasión luego de 1994, cuando Brasil logró el tetracampeonato.

En ese país se conocerá al campeón de la próxima Copa del Mundo: el MetLife Stadium de Nueva Jersey fue elegido para la final. Canadá, por su parte, nunca fue sede de una cita ecuménica. En total serán 16 sedes las que albergarán partidos del campeonato. Las 14 restantes ciudades son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Philadelphia, Seattle y San Francisco en Estados Unidos; Guadalajara y Monterrey en México; y Toronto y Vancouver en Canadá.