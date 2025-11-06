Lista de convocados de la selección argentina para el amistoso vs. Angola

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este jueves la lista de convocados a la selección argentina del entrenador Lionel Scaloni para la última fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en la que disputará un amistoso con Angola el viernes 14 de noviembre en Luanda.

La nómina tiene 24 nombres, con la sorpresas de Joaquín Panichelli, el delantero que brilla en Racing de Estrasburgo y es el goleador de la Ligue 1; y Gianluca Prestianni, figura en el Mundial Sub 20. Además, regresan Máximo Perrone y Valentín Barco mientras que continúan José Manuel López y Marcos Senesi.

Joaquín Panichelli, goleador de la Ligue 1, fue convocado a la selección argentina por primera vez SEBASTIEN BOZON - AFP

Hay nombres que son una fija en todas las convocatorias, salvo imponderables, como Lionel Messi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone, Nicolás González, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Thiago Almada vuelve tras ausentarse en la ventana anterior por una lesión, motivo por el que no fue convocado esta vez Leonardo Balerdi. Las otras ausencias, sabidas, son las de Emiliano ‘Dibu′ Martínez y las de los futbolistas que militan en la Argentina porque el Torneo Clausura no se detiene y está en una instancia decisiva. Por ese motivo no fueron llamados Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña de River; Leandro Paredes de Boca y Facundo Cambeses de Racing.

La idea inicial era jugar otro encuentro en Kerala, India, una de las ciudades en las que más apoyo recibe la selección argentina en todo el mundo. Sin embargo, por motivos que no fueron revelados, se canceló la visita a ese país. Así, el equipo albiceleste le bajará el telón a este 2025 con el compromiso frente a Angola, que se quedó sin chances de jugar el Mundial en el Grupo D de las eliminatorias africanas, liderado por la revelación Cabo Verde.

El plantel albiceleste se reencontrará en marzo de 2026, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El trofeo en cuestión, que pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que jugar el repechaje de Europa para clasificar al Mundial), sería la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral.