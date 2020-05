"Amo a Racing": el empresario que rechazó a Boca por fanatismo

Mariano Longo, el empresario fanático de Racing que le dijo que no a Boca por amor a su club. Crédito: Instagram @mlongook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2020 • 14:34

El dueño de la empresa Aeroset , Mariano Longo , volvió a demostrar su fanatismo por Racing Club. Su compañía auspicia a la Academia desde principios de este año, y la historia del joven empresario fue publicada por LA NACION en marzo.

"Es un honor que la dirigencia de uno de los clubes más grandes del mundo como Boca Juniors haya pensado en Aeroset como un nuevo aliado estratégico. Lo dicho, mientras seamos sponsors de Racing Club no analizaremos ninguna otra posibilidad dentro del fútbol argentino", publicó Longo este jueves en su cuenta oficial de Twitter.

En una entrevista concedida al portal Bolavip , el empresario contó: "Es un honor que un club como Boca, seguramente uno de los que más tracciona a nivel mundial, se haya fijado en Aeroset. Lo más importante es el agradecimiento con Boca".

Luego, amplió su concepto: "Cuando me preguntaron si nos queríamos juntar (con Boca), les dije que soy hincha de Racing a muerte, que estoy sponsoreando (sic) a mi club y que no puedo hacer nada. Si el día de mañana dejo de ser sponsor de Racing, estoy abierto como empresario, pero por el momento estando en el club que amo no voy a ir a ningún otro" .

Mariano Longo junto a Víctor Blanco, presidente de Racing. Crédito: Twitter @mlongook

Aeroset es una compañía que comercializa repuestos de turbinas de aviones comerciales y que hoy está en el pecho de todos los jugadores de la Academia. Según contó en marzo en diálogo con Radio Metro, Longo decidió jugarse "todo poniendo tornillos de arandela" tras juntar una cierta cantidad de ahorros.

Ahora, la empresa de origen argentino provee repuestos a grandes compañías aéreas como British Airways, Alitalia y Lufthansa. Desde principios de año, es el principal auspiciante de la camiseta de la Academia. El novel emprendedor describió su pasión por el club del siguiente modo: "No somos hinchas, somos enfermos. No somos fanáticos, somos delirantes".