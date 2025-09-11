Andrés Fassi, presidente de Talleres, depuso las armas contra la AFA: “Me equivoqué”

Hace exactos tres meses, los presidentes de los tres clubes cordobeses de primera asistieron a la inauguración de la ciudad deportiva de Instituto. Juan Manuel Cavagliatto fue anfitrión de Andrés Fassi (Talleres) y Luis Fabián Artime (Belgrano), entre otras autoridades del fútbol local. Al evento también asistió Claudio “Chiqui” Tapia, fanático de los cortes de cinta y presidente de la AFA. Las relaciones entre la T y la casa madre del fútbol argentino estaban en su peor momento luego de las críticas públicas de Fassi a la “gestión Tapia”.

En su rol de dueño de casa, Cavagliatto intercedió. Según pudo reconstruir LA NACION, Fassi y Tapia se vieron cara a cara. Hubo una primera disculpa por tanta beligerancia, privada, por parte del máximo dirigente de la T. El equipo ya no andaba bien y las críticas de los propios comenzaban a hacerse escuchar. Entendían que el conflicto personal de Fassi con el presidente de la AFA influía -negativamente- en el equipo. Tapia escuchó.

"LE PIDO DISCULPAS A CLAUDIO TAPIA POR MIS EXPRESIONES DEL AÑO PASADO"



El pedido de disculpas de Andrés Fassi, presidente de Talleres al presidente de AFA#PelotaParada pic.twitter.com/aZ8WB1R3uh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 11, 2025

Y luego habló. Le pidió a su interlocutor cordobés una disculpa pública a la manera de la conferencia de prensa que había dado en septiembre de 2024, luego del partido entre Boca y Talleres en Mendoza por la Copa Argentina que terminó en escándalo. “¡No alcanza con esto, Fassi! Tenés que hacer una disculpa pública”, escuchó el cordobés de interlocutores cercanos a la AFA, que fueron tajantes. Para entonces, Tapia ya había tomado el micrófono. Y felicitaba a... Instituto. “Este es el modelo. Apostamos a las instituciones. Las obras quedan. Los dirigentes pasamos. Tener esta inauguración, esta casa modelo, sin dudas es muy meritorio“, dijo el presidente de la AFA.

También pasó el tiempo y Talleres, lejos de recuperarse en la cancha, empeoró. El descenso, que entonces estaba lejos, fue acercándose cada vez más en el espejo retrovisor. En estos tres meses, la situación deportiva de Talleres -que ya era difícil- se complicó aún más. Diego Cocca llegó a Alta Córdoba y ni siquiera debutó como entrenador: renunció. El elegido para reemplazarlo fue Carlos Tevez, pero la T naufraga en el extremo incómodo de la tabla de posiciones. Es más, coquetea con la Primera Nacional: penúltimo en la Zona B, apenas tiene un punto más que San Martín de San Juan, último también en la tabla de promedios. Dicho de otra forma: Talleres, acostumbrado a pelear bien arriba en los últimos años y participar en la Copa Libertadores, ahora lucha por mantenerse en la máxima categoría.

Claudio "Chiqui" Tapia inaugura las obras en la ciudad deportiva de Instituto de Córdoba; Andrés Fassi (último de la izquierda) aplaude Javier Ferreyra / La Voz

Acorralado, Fassi capituló, depuso las armas este jueves y blanqueó aquel encuentro con Tapia: “Esto surgió en la inauguración de las obras en la Agustina en Instituto, donde fui invitado con Tapia y pude hablar con él”, relató Fassi. Y se disculpó: “Me equivoqué. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio ”Chiqui” Tapia. Mi vida es el fútbol. Mi pasión y mi responsabilidad en Talleres tienen que hacer que desde nuestra institución hagamos también crecer el fútbol argentino". Una fuente cercana al club cordobés amplió: “Cumplimos en hacer públicas las disculpas que se hicieron en privado”.

Luego, Fassi se encolumnó detrás de la llamada “Gestión Tapia”, a la que criticó con dureza en los últimos años. “Nosotros estamos de paso en un camino para hacer crecer lo que gestionamos. Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino.Y desde Talleres, con humildad, agregar nuestra experiencia y nuestra visión. Mucho por hacer por el fútbol. Talleres quiere sumar“, siguió el presidente del club cordobés.

El primero en recoger el guante del pedido de disculpas de Fassi fue Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, mano derecha de Tapia y, sobre todo, portavoz de la gestión en las redes sociales. El rosarino de nacimiento y santiagueño por adopción fustigó al presidente de la T a través de su perfil de X. “Cara de piedra”, “traidor”, “mentiroso” y “cobarde” -todos en mayúsculas- son los cuatro adjetivos que usa el histórico dirigente del Consejo Federal para criticar a Fassi.

Que CARA de PIEDRA que SOS !! Seguramente el Presidente Tapia (El Comandante) aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero, SOS tan TRAIDOR y MENTIROSO, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cuneo Líbarona,… https://t.co/YasgWd9e0n — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) September 11, 2025

La caída

“Lo hace de esta manera con el objetivo de sumar”, apuntó una fuente cercana al club cordobés, y en relación al pedido de disculpas de Fassi, que asumió toda la responsabilidad en relación a la crisis deportiva que atraviesa el club. “¿Por qué esta crisis deportiva? Sin duda intervienen muchos factores. Algunos externos, y muchos que dependen directamente de nosotros. Convencido de estar haciendo lo mejor, no tomé las mejores decisiones deportivas. El fútbol te demuestra que te enseña todos los días. Este juego, es cada vez más de convicción, de creer. De no equivocarse. De ya jugar el partido durante la semana de entrenamiento. De estar unidos, de generar sinergia. De dejar el alma en cada jugada y en cada partido”, dijo Fassi.

Cae así el último -y casi único- estandarte de la oposición a Tapia en la AFA y la Liga Profesional. Pero también capitula un sujeto político: la foto del presidente de la T en la Casa de Gobierno con Javier Milei se difundió hasta por cadena nacional. Fue después de que el club cordobés se plantara contra la AFA. Y tras una reunión en la que desde el Poder Ejecutivo se pretendió crear una especie de “task-force” para “limpiar” el fútbol argentino. Traducido: para ir contra Tapia. Y luchar por la instauración del modelo de sociedades anónimas. Esa intención también se diluyó con el tiempo, hasta salir de la agenda.

Javier Milei junto a Andrés Fassi. Foto: Oficina del Presidente

Unos días más tarde, a fines de septiembre del año pasado, Talleres de Córdoba le pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que suspendiera la Asamblea de la AFA que reelegiría a Tapia como presidente y trasladaría su razón social desde la Capital Federal a la Provincia de Buenos Aires, entre otras definiciones. El 15 de octubre, y tal como se preveía, la IGJ le dio la razón al planteo del club cordobés y suspendió el acto. La AFA, entonces, fue a la Justicia. Y el magistrado Ricardo Pettis le dio la razón. La asamblea se realizó, Tapia renovó su mandato, modificó el comité ejecutivo y trasladó su sede social a Pilar, bajo el yugo de su aliado político Axel Kicillof y lejos de la auditoría de la IGJ. Días más tarde, la Cámara de Apelaciones validó todo lo resuelto en aquella reunión. Fassi, que era Milei, perdió. Y quedó más marcado que nunca.

Las críticas de 2024

Las palabras de Fassi se contraponen con las críticas feroces del dirigente a la gestión Tapia de un año atrás. “Son muchas cosas Chiqui... (por Tapia) Por favor, ¡no perjudiques más a Talleres, Chiqui!”, acusó el presidente de la T tras aquel famoso encuentro ante Boca dirigido por Andrés Merlos. “Qué vergüenza me da cuando recibo mes a mes los aportes televisivos, cuando veo que Chile y Perú duplican sus ingresos, qué tristeza me da cuando en los últimos seis años no podamos repetir un formato de campeonato para la venta internacional y que ese ingreso se reparta a los clubes”, insistió entonces Fassi.

Andrés Fassi, presidente de Talleres, hizo duras acusaciones contra el árbitro Andrés Merlos y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia

Y continuó: “Hoy somos bicampeones de América y campeones del mundo gracias a los jugadores, pero los clubes están empobrecidos. En base a la magnitud de lo que significa el fútbol argentino nos quitan el 20% de eso para dárselo a la AFA. Una AFA enriquecida pero Chiqui... no nos olvidemos, que tenemos la oportunidad histórica de hacer una liga competitiva. No existe en el mundo un ascenso de 37 o 38, una primera de 30 equipos. Siempre nivelar para abajo. No Chiqui, ahora nuevamente querés adelantar las elecciones. Y seguramente las ganarás, porque tenés muchísimo poder. Y menos comparando con un dirigente que sólo tiene el poder gestión, moral, durante 30 años en México y 9 en el fútbol argentino. Ese es mi patrimonio, ese es mi poder”. Y un día, este día, aquel dirigente combativo y beligerante contra la AFA depuso las armas.