Andriy Yarmolenko: el ucraniano que entró en West Ham, le hizo un golazo a Dibu Martínez y lloró por la guerra que sufre a la distancia

Andriy Yarmolenko tuvo su jornada de desahogo en la Premier League. El delantero ucraniano, que estaba afectado emocionalmente por la guerra que está viviendo su país, volvió a estar a disposición del West Ham este domingo, en el partido ante el Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez . Fue suplente, ingresó e hizo el 1-0 de su equipo, que terminó imponiéndose por 2-1.

Al ucraniano se le dio permiso por razones humanitarias después de que Rusia invadiera su tierra natal y no ha jugado desde el 5 de febrero contra Kidderminster. Tras su gol de este domingo, en su primer partido desde el inicio de la invasión rusa en su país, el delantero ucraniano del West Ham, Andriy Yarmolenko, dio las gracias a sus compañeros, los aficionados y el “pueblo británico” por su apoyo, en el micrófono de Sky Sports.

Tras recibir un centro desde la izquierda, Yarmolenko controló con el interior del pie derecho, de espaldas a portería, en la zona del centrodelantero (tras un pase en el área del argelino Said Benrahma) y muy rápidamente y remató con el exterior del izquierdo, para colocar el balón lejos del alcance de Emiliano Martínez. En el equipo ganador también fue titular Manuel Lanzini.

Suplente en el inicio del partido, Yarmolenko entró en el minuto 52 en lugar de Michail Antonio, cuando el resultado era de 0-0 contra Aston Villa, en la 29ª jornada de Premier League, y abrió el marcador en el minuto 70, el internacional ucraniano hizo el primer gol. Yarmolenko acumula 106 partidos internacionales y 44 goles) .

Su club acabó ganando finalmente por 2-1. ”Fue muy emocionante para mí, debido la situación de mi país. Es tan difícil actualmente pensar en fútbol ya que, cada día, el ejército ruso mata a ucranianos”, contó el jugador tras el partido. Tras su gol, se arrodilló, con los brazos hacia el cielo , antes de llevarse las manos a la cara y dejar escapar algunas lágrimas , felicitado y reconfortado al mismo tiempo por sus compañeros. Una emoción que no abandonó tras el pitido final.

”Honestamente, no sé qué decir. Quiero simplemente decir gracias a mis compañeros, que me han apoyado todo el tiempo, todos los días, a los aficionados del West Ham, que me apoyan también, a mí y al pueblo ucraniano, y también al pueblo británico, ya que siento su apoyo. Gracias, de verdad”, lanzó.

Yarmolenko no había jugado con los Hammers desde mediados de enero y había sido incluso dejado fuera de la convocatoria por el club y el entrenador David Moyes en los dos últimos partidos contra Wolverhampton y Liverpool. ”No estoy al 100% ya que las dos últimas semanas solo me he entrenado tres o cuatro veces. Desde el 24 de febrero (fecha del inicio de la invasión), tuve que descansar cuatro días, ya que me era imposible entrenar, al estar pensando todo el tiempo en mi familia y en mi pueblo”, señaló.

Pero al entrar en el campo, “sentí el apoyo de los aficionados e intenté dar todo en el terreno ya que sabía hasta qué punto era importante para nosotros el partido de hoy”, concluyó.

