Irán baja del Mundial a uno de sus goleadores por una foto que fue considerada una “traición”

En un Mundial fuertemente atravesado por las tensiones políticas y los conflictos internacionales, un futbolista quedará al margen por motivos que nada tienen que ver con su rendimiento. Irán anunció oficialmente el plantel de 26 jugadores sin Sardar Azmoun, tercer goleador histórico de la selección, con pasos por Bayer Leverkusen y Roma, y actualmente en Shabab Al-Ahli (Emiratos Árabes Unidos).

Azmoun fue proscripto por el ministerio de Deportes de Irán, al ser considerado un “traidor” por los medios periodísticos oficialistas tras haber publicado en su cuenta de Instagram una foto junto al primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. La imagen está acompañada por un mensaje del delantero: “Fue un placer y un honor conocer a una de las mentes más brillantes del mundo, el jeque Mohammed bin Rashid”.

Emiratos Árabes Unidos mantiene una estrecha relación y es un país aliado a los Estados Unidos, que está en guerra con Irán, sin poder llegar a un acuerdo de paz pese a los diversos anuncios hechos por el presidente Donald Trump. En más de una ocasión, Azmoun cuestionó al régimen de gobierno iraní, que cercena libertades individuales, persigue a opositores y le niega derechos a las mujeres.

Desde la Federación Iraní de Fútbol se gestionó una amnistía para que pudiera participar en el Mundial, pero el ministerio de Deportes fue inflexible. Azmoun pasó por las selecciones Sub 17, 19, 20 y 23 de su país. Con 57 goles en 91 partidos es tercero entre los máximos anotadores de la selección mayor, en una lista que encabeza Ali Daei, con 110, ya retirado. De 31 años, disputó el último partido el 25 de marzo de 2025, ante Uzbekistán, por las eliminatorias asiáticas, en las que contribuyó con ocho goles para la clasificación. Suma seis encuentros entre los mundiales 2018 y 2022. Se trata del segundo goleador en actividad y no podrá acompañar a Mehdi Taremi (58 tantos), que hace un año pasó de Inter de Milán a Olympiacos y en alguna oportunidad también cuestionó al gobierno de su país, pero sin recibir represalias.

Amir Ghalenoei, entrenador de Irán, negó que la no inclusión del centro-atacante fuera por motivos políticos, pero fuentes allegadas al régimen de los ayatolás confirmaron que se trataba de un castigo por razones ideológicas. Según el director técnico, la baja responde a “motivos técnicos”. Azmoun ya había quedado bajo la lupa en 2022 por su apoyo a las manifestaciones populares de protesta tras la muerte de Mahsa Amini.

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) se anticipa a Sardar Azmoun, cuando jugaba para Roma en un partido de la Europa League en mayo de 2024 INA FASSBENDER - AFP

La participación de Irán en el Mundial está sembrada de dificultades. Cuando comenzaron los ataques bélicos de los Estados Unidos sobre su territorio, el ministerio de Deportes amenazó con darse de baja. Irán debutará el 15 de junio, en Los Ángeles, ante Nueva Zelanda, pero su campamento de concentración fue trasladado de los Estados Unidos -se iba a instalar en Tucson- a Tijuana, México, otro de los países sede. Según el embajador iraní en México, la delegación aún no obtuvo el visado para viajar a Estados Unidos. Contra Bélgica también jugará en Los Ángeles y cerrará la etapa de grupos en Seattle, frente a Egipto.

Hace unos días, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se ofreció como anfitriona: “Estados Unidos no quiere que la selección de Irán se quede a pernoctar en su país. Un emisario de la FIFA nos preguntó si Irán podía pernoctar en México y contestamos que sí, no tenemos ningún problema. Viajarán desde Tijuana a jugar los partidos y regresarán. No tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México". Trump también desalentó a los hinchas iraníes a viajar para acompañar a su selección; además de las trabas para conceder los visados, expuso que razones de seguridad hacen inconveniente sus presencias.

Los 26 de Irán para el Mundial