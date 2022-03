Lionel Messi fue silbado por los hinchas de PSG y Luis Suárez lo defendió: “Fútbol sin memoria”

La silbatina bajó pesada desde las plateas del Parque de los Príncipes. Los hinchas de PSG dieron su veredicto contra el equipo. Se salvó Kylian Mbappé, que fue aplaudido mientras la voz del estadio anunciaba la formación para jugar ante Bordeaux. El resto, reprobado. Y los momentos de mayor abucheo fueron tres: cuando nombraron a Neymar, Lionel Messi y Mauricio Pochettino. Un mal clima que ya se podía percibir desde hace un par de meses, de manera aislada (o no tanto), con reportes de la prensa local. Pero que no se había hecho escuchar. Esos pequeños signos de desconfianza que se advertían desperdigados, ahora se agruparon y explotaron juntos de una sola vez. La eliminación ante Real Madrid en los octavos de final de la Champions League fue botón rojo que sirvió de detonador.

Fue un cachetazo para el amor propio del capitán de la selección argentina. Messi había sido abucheado por su propia gente una sola vez. Fue en la Copa América de 2011, Santa Fe, cuando los hinchas argentinos lo consideraron responsable del mal rendimiento del conjunto de la selección por entonces dirigida por Sergio Batista. Épocas en la que le reclamaban que no tenía el mismo nivel con la celeste y blanca que cuando jugaba con la camiseta de Barcelona.

Paredes, autor del tercer gol de PSG ante Bordeaux, saluda a Messi ALAIN JOCARD - AFP

Aquello ocurrió tras un empate 0 a 0 frente a Colombia. Allí, fue silbado e insultado. Unos días después, Messi declaró: “Lo que digan los medios no me preocupa. Nunca me preocupó ni me va a preocupar. Me importa lo que me dice la gente. A nadie le gusta que lo silben, que lo puteen. Pero creo que eso pasó porque el equipo no jugó bien. Ahora tenemos que estar todos juntos y sabemos que el público nos va a apoyar en todo momento”.

Los silbidos de los hinchas de PSG a Messi

Pero más allá de aquel “incidente aislado”, Messi siempre fue respetado. Hasta los hinchas rivales, cuando juega de visitante lo tratan con respeto y admiración. Esta vez el público francés le dio la espalda. Su llegada rimbombante, su salario elevado, la formación de un equipo alrededor suyo con una constelación de estrellas... La expectativa que se generó fue enorme. Entre lo pronosticado y demostrado, la diferencia fue abismal.

Como era de esperarse, en el triunfo sobre Bordeaux por 3 a 0, y después de semejante declaración de los hinchas, ni Neymar ni Messi gritaron los goles . Ni siquiera el segundo, que anotó el brasileño después de una buena jugada del argentino. “Podemos entender la frustración de nuestra afición”, fue la declaración políticamente correcta de Pochettino. Aunque luego agregó: “Todos los que aman al PSG se sintieron tristes y yo estoy triste por lo que viví hoy. Todos estamos afectados, todos sentimos esta decepción. Somos responsables, debemos asumirlo”.

El remate de Lionel Messi pegará en el palo izquierdo del arco de Bordeaux; el argentino sigue peleado con el gol y PSG nunca pudo ver lo mejor de él Thibault Camus - AP

Luis Suárez, en defensa del ídolo

Cuando todavía no había terminado el partido, los amigos de Messi salieron a responderle al público francés. Luis Suárez, desde Madrid, donde juega en Atlético, escribió en su cuenta de Instagram: “Como siempre, el fútbol sin memoria. ¡Siempre con ustedes! Los quiero mucho”, y acompañó el mensaje con una foto en la que se lo ve con Messi y Neymar.

También Cesc Fabregas reaccionó y dejó un mensaje en inglés en su cuenta de Twitter: “El fútbol no tiene memoria alguna... es una pena. Siempre con ustedes hermanos”, repitió. Y el inglés Gary Lineker, un admirador fervoroso del argentino, retuiteó la noticia de los abucheos con un emoji de vómito.

Football has no memory whatsoever… it’s a shame. Always with you brothers 🙏🏻 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 13, 2022

Como se dijo, la forma en la que los hinchas reprobaron el rendimiento de Messi tiene como disparador la eliminación de la Champions League. Sin embargo, sus estadísticas son una muestra de que el argentino está en un camino que puede conducirlo a cerrar la peor temporada de toda su carrera. Apenas 2 goles en 18 encuentros en la Liga de Francia son la marca más baja desde que en la temporada 2004/05 , cuando tenía 17 años y apenas debutaba en Barcelona. En aquella oportunidad hizo un gol en siete encuentros. Claro que en la mayoría de ellos ingresó en el final de los partidos. Ese único tanto, lo hizo en 76 minutos. En PSG convierte un gol cada 716 minutos (uno cada ocho partidos).

Los días que quedan por delante, serán los más difíciles. No queda nada para competir y mucho por jugar: diez partidos que pueden ser una pesadilla. PSG seguramente será campeón pero, ¿quién puede festejar en medio de este clima hostil?, ¿se repetirán estos ataques?, ¿tendrá Messi la voluntad intentar revertir esta situación? El futuro inmediato es preocupante e impredecible. Porque además, la salida de la gran figura del equipo, Kylian Mbappé, a Real Madrid, está a la vuelta de la esquina. La reestructuración del equipo será otro tema de debate. Más millones, más ilusiones, más exigencias.

Los abucheos a Messi y Neymar no sólo ocurrieron durante la presentación del equipo, sino que se repitieron durante todo el partido. Cada vez que alguno de los dos tocaban la pelota, los reproches se hacían escuchar ruidosamente. En tanto los ultras (la barra brava), anunciaron una huelga y dejaron el espacio vació en el centro de la platea Auteuil que ocupan habitualmente.

El nombre de Lionel Messi aparece en la pantalla gigante y empiezan los silbidos y abucheos de los hinchas de PSG en el Parque de los Príncipes

Es más, un grupo de hinchas se había preparado para arrojar papel higiénico en la cancha cuando ingresaran los jugadores, pero la seguridad los interceptó en las entradas del estadio Parque de los Príncipes y les incautó todo el material, según informó el portal RMC Sports.

Los hinchas también pidieron la renuncia de la dirigencia. Y es posible que el deseo se cumpla, ya que hay versiones en la prensa francesa que indican que el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, podría irse al final de la temporada. Con él, se iría también Mauricio Pochettino , que tendría avanzadas gestiones para sumarse a Manchester United, según informan medios británicos.

PSG está sumergido en una crisis enorme. El éxito ante Bordeaux le permitó llegar a 65 puntos y sacar 15 de ventaja sobre el segundo en el campeonato francés, Niza. Su camino a la coronación será sencillo y, salvo que ocurra algo muy raro, nada podrá detenerlo. Pero buscaba el premio mayor, el de la Champions, que se esfumó demasiado temprano. Y eso hizo enojar a los fanáticos. Tanto que hicieron lo que hasta ahora parecía algo impensado: rechazar a Lionel Messi.