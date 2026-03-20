La selección de Irán no se da de baja del Mundial y mudaría a México su concentración y sus partidos

La incertidumbre acerca de la participación de la selección de Irán en la próxima Copa del Mundo parece comenzar a disiparse. Sucede que luego de que el ministro de Deportes anunciara que se consideraba firmemente la posibilidad de retirarse del Mundial, la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) confirmó la presencia en la competencia, aunque aún debe negociar con FIFA el traslado de sus partidos a México.

Mehdi Taj, el presidente de la FFIRI, fue contundente al referirse a la determinación tomada. “Nos prepararemos para el Mundial. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial”, dijo el directivo, según publicó el diario inglés The Guardian.

Mehdi Taj (derecha), el presidente de la federación de fútbol de Irán, con Alireza Zakani, el alcalde de Teherán, y la Copa del Mundo, que la selección de su país está dispuesta a disputar pese a los rumores de baja. Anadolu - Getty Images

“Teniendo en cuenta que [el presidente Donald] Trump ha dejado claro que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos en conversaciones con FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial sean celebrados en México”, explicó el dirigente. Esos encuentros serán del grupo G, y Nueva Zelanda será el adversario el lunes 15 de junio, Bélgica lo será el domingo 21, y Egipto, el sábado 27.

La selección tiene programados algunos encuentros de la etapa de grupos en territorio estadounidense, pero esa situación sería modificada. Por ahora, FIFA no alteró el cronograma oficial. Si bien se especulaba con que la reasignación de las sedes de los compromisos de Irán podía generar algún rechazo de las autoridades mexicanas, en las últimas horas la presidente Claudia Sheinbaum dejó abierta la puerta a recibir esos partidos si fuera necesario: “México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto esperaremos a ver qué decide la FIFA”, declaró la mandataria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que no sería bueno que la selección de Irán viajara a Tucson, Arizona, donde tenía previsto hacer su concentración para el Mundial. Alex Brandon - AP

Por su parte, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, había afirmado inicialmente que Trump había dado garantías de que la selección iraní seguiría siendo bienvenida para disputar la Copa del Mundo. Sin embargo, los últimos bombardeos encabezados por Estados Unidos e Israel elevaron la tensión con la nación asiática, a punto tal que Trump advirtió sobre eventuales riesgos de seguridad para los futbolistas iraníes. Desde Teherán llegó una respuesta: “Nadie puede excluir del Mundial a la selección nacional de Irán”.

El presidente de la federación iraní se pronunció cuando les dio la bienvenida a las jugadoras de la selección femenina a su regreso al país, en un paso fronterizo con Turquía, tras el viaje de las deportistas desde Australia, según la agencia de noticias local Fars.

La selección de Irán tendrá como rivales a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en el grupo G del certamen; su federación procurará que los enfrentamientos sean en México y no en Estados Unidos. Ricardo Mazalan - AP

En este contexto, Irán tiene programados dos partidos para este mes, ante Nigeria el 27 y frente a Costa Rica el 31. “La selección nacional está realizando una concentración en Turquía, y jugaremos dos partidos amistosos allí”, afirmó el dirigente iraní.

Con miras a la Copa del Mundo, la base de los entrenamientos de la selección iba a ser Tucson, Arizona. Pero ahora se negocia el traslado de la concentración a México. Mientras tanto, Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, apuntó el lunes último a una “falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos en la expedición de visados y de prestación de apoyo logístico a la delegación iraní para el torneo”.