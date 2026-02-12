Ange Postecoglou, el exentrenador de Tottenham que se alineó con Cuti Romero y disparó contra la dirigencia de Totenham

Tottenham no atraviesa un buen presente en la Premier League. Sus últimos malos resultados en la liga inglesa derivaron en el despido del entrenador, Thomas Frank. En línea con esta situación, se suman las reiteradas críticas del argentino Cristian Romero a la dirigencia del equipo de Londres. En este contexto, habló sobre el club Ange Postecoglu, director técnico que estuvo en los Spurs desde mediados del 2023 hasta junio del 2025, que fue despedido por malos resultados. El greco australiano se refirió al club de Londres, del que dijo que “no es un gran club” y respaldó al defensor argentino.

“No son un gran club“, afirmó tajantemente Angelos Postecoglou en el podcast The Overlap. El DT que llevó a Tottenham a ganar su primer título en 17 años, luego explicó los motivos por los que lanzó esa crítica y mucho tiene que ver con los reclamos que hizo Cuti Romero por la falta de refuerzos de jerarquía en el plantel.

Ange Postecoglou asumió en Tottenham en junio del 2023 y dos años mas tarde fue despedido del cargo Mike Egerton - PA

“No se termina de entender lo que están tratando de construir. Armaron un estadio increíble, tienen instalaciones de entrenamiento impresionantes, pero si miras el gasto y su estructura salarial del plantel, no son un gran club”, explicó Postecoglou.

En la presente temporada, Tottenham se ubica en el puesto 16 de la Premier Leagues. Tiene 29 puntos y está a cinco unidades de West Ham, el último de los que está perdiendo la categoría. Además, tanto en la FA Cup como en la Copa de la Liga quedó afuera en la tercera rueda. Todo lo contrario sucede en la Champions League. Los Spurs finalizaron cuartos en la etapa de liga y aguardan rival para los octavos de final.

Ange Postecoglou y su vínculo con Cristian Romero durante la etapa del entrenador en Tottenham Hotspur Catherine Ivill - AMA - Getty Images Europe

El DT nacido en Atenas contó cómo fueron los mercados de pases en su paso por Tottenham: “Me di cuenta de eso cuando intentábamos fichar jugadores. No estábamos en el mercado por ese tipo de futbolistas. Al final de mi primer año quedamos quintos, y para ser realmente competitivos necesitábamos jugadores preparados para la Premier League”, expresó el DT que ganó la Europa League 2024/25 en el equipo del norte de Londres Tottenham y a pesar de ese logro no continuó al frente del equipo y fue despedido en junio del 2025.

Postecoglou también reveló algunas internas dentro del club: “Pero no teníamos dinero. En ese momento miraba a Pedro Neto, Mbeumo, Semenyo, Marc Guehi, era lo que dije que necesitábamos si queríamos pasar del quinto puesto. Nos dio para fichar a Dom Solanke, que me gustaba mucho, y tres adolescentes“.

Al mando de Tottenham, el equipo se consagró campeón de la Europa League del 2024/2025 THOMAS COEX - AFP

Luego, aclaró: “Esos tres adolescentes son jóvenes jugadores excepcionales y creo que serán grandes jugadores para el Tottenham, pero no te van a llevar del quinto al cuarto y al tercer puesto. Desde el club decían que no podían competir en todos los frentes. Su lema es ‘to dare is to do’ (atreverse es hacer), está por todas partes, pero sus acciones son casi la antítesis de eso“, afirmó Postecoglou.

“El club, internamente, se sigue considerando uno de los grandes, pero la realidad es que no creo que lo sean, según mi experiencia de los últimos dos años sobre cómo actúan“. concluyó.