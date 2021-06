Ángel Di María: del “espectacular” triunfo, por qué Brasil es el “candidato” y qué cara pone cuando no juega

El seleccionado argentino se clasificó para los cuartos de final de la Copa América. Es, en sí misma, una muy buena noticia. Lo que se mantiene en el debe es la identidad y el funcionamiento del equipo nacional. Todavía no sabe a qué juega, entre cambios de esquema y de intérpretes, de un partido a otro. Y en el trayecto rumbo a los pasos finales, decisivos, construyó un viaje demasiado difuso. Jugó de a ratos contra Chile, tuvo una actuación convincente frente a Uruguay y apenas mostró una explosión frente a Paraguay durante el primer tramo del partido. Demasiado poco.

Hay, evidentemente, una excelente relación entre el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y el grupo de experimentados -Messi, Di María- y las jóvenes promesas. Más allá de que se supo que el entrenador intentó hacer descansar a Leo -tuvo una deslucida tarea-, hay confianza entre unos y otros, detrás de escena. De todos modos, sobre el campo, la Argentina es un equipo de momentos, de chispazos. Luego del triunfo por 1 a 0 sobre el conjunto guaraní, los jugadores prefirieron ver el lado lleno del vaso. El equipo nacional es el líder del Grupo A y espera por Bolivia, su próximo adversario, el lunes próximo, a las 21.

Alejandro Gómez celebra el gol contra Paraguay: Papu recuperó la confianza AP Photo / Eraldo Peres - La Nación

Angel Di María fue uno de los jugadores más atrevidos, punzantes. “Estoy feliz, contento, merecimos la victoria. Hicimos un partido espectacular y... se nota el cansancio, es cierto. Pero hicimos un partido muy bueno. Arrancamos fuerte, convertimos y llevamos el partido de nuestro lado. Después, lo intentamos...”, analizó el volante de PSG, tal vez, demasiado optimista. Minutos más tarde, sin embargo, pisó el freno. La Copa América, según su visión, tiene un solo favorito. “Brasil es el candidato. Está ganando los partidos mucho más fáciles que nosotros. Ellos son locales. Cuando ellos son locales, todo les resulta más fácil”, expresó, con elocuencia.

El divertido contrapunto

Además, se refirió a la asistencia para Papu Gómez y su convicción. Nunca baja los brazos. ”Apenas le di el pase, sabía que iba a ser gol. Tuvimos varias oportunidades para convertir, después se nota el cansancio... Siempre quiero jugar, la cara no cambió nunca, siempre con alegría. Cada vez que me tocó entrar, demostré que estoy capacitado. Hoy volví a demostrarlo. Cuando no juego, apoyo desde afuera”, advirtió.

Papu Gómez volvió a jugar. Y marcó el gol de la victoria. De allí, su felicidad. “Estoy muy contento, esperaba este momento después de un largo tiempo. Sobre todo, por la victoria. Pensé en la familia, los amigos, el esfuerzo y la paciencia de saber esperar cuando no te toca. Hay que aprovechar estas oportunidades”, analizó el volante de Sevilla, que se sacó méritos: “La asistencia fue mejor que el gol”.

Di María, en acción: asegura que el candidato sigue siendo Brasil y que no suele fallar su rendimiento en la selección AP / Eraldo Peres - La Nación

Germán Pezzella también aportó su pensamiento. “El equipo volvió a ganar, que es lo importante. Hay que recuperar pilas para lo que viene. Ya estamos clasificados, eso es muy bueno. Hicimos un gran primer tiempo y después bajamos la intensidad. Ellos no patearon al arco, pero nos presionaron bien”, comentó el defensor, que se siente incómodo frente a tantos cuestionamientos: “Se nos criticó mucho en los partidos anteriores, el equipo va creciendo. Hay que mejorar, respaldados en el grupo que tenemos”.

