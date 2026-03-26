FIFAGate: sobreseyeron a Alejandro Burzaco, el CEO de Torneos implicado en el escándalo

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky sobreseyó al empresario Alejandro Burzaco por el FIFAGate, el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol, que estalló públicamente en 2015 a partir del negocio de marketing y televisión del fútbol, especialmente en torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Concacaf. Según la investigación, empresas de marketing deportivo pagaban sobornos millonarios a dirigentes para quedarse con derechos comerciales de los torneos.

Este jueves la Justicia sostuvo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estuvo de acuerdo en extinguir el delito de asociación ilícita fiscal. El juez indicó que todos los delitos que supuestamente habría cometido la asociación ilícita fueron extinguidos por pago.

Por último, marcó: “Habiendo transcurrido más de 10 años desde el inicio de las presentes actuaciones, considero que —habiéndose extendido la instrucción por un plazo tan prolongado— asiste en favor de los imputados el derecho y la garantía de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable que ponga fin al proceso”.

Burzaco devolvió más de US$20 millones y aportó información durante los últimos 10 años.

El caso

El empresario y exdirector ejecutivo de Torneos, Alejandro Burzaco

El 27 de mayo de 2015, la policía suiza arrestó a varios dirigentes en el hotel Baur au Lac de Zúrich, antes del Congreso de la FIFA.

Al momento de su arresto, Burzaco estaba en Italia y se encontraba prófugo. Cuando fue arrestado ese mismo año, fue extraditado a Nueva York, en Estados Unidos, y estuvo con tobillera electrónica en un departamento.

Burzaco era el CEO de la empresa Torneos. Junto con otros empresarios con los que creó la compañía Datisa, fue acusado de aceptar pagar US$110 millones en sobornos por los derechos de la Copa América.

Sus declaraciones ante los fiscales durante los dos juicios (uno en 2017 y otro en 2023) del FIFAgate dejaron claves acerca de los manejos. “Participé en el pago de coimas desde que arranqué como accionista de Torneos, accionista directo en 2005 hasta 2014. El propósito de nuestro diálogo era arreglar; discutir los mecanismos bajo los cuales la coima iba a ser pagada; confirmar, en otros casos, que la coima hubiera sido correctamente recibida. Pedir sus acciones o su influencia, incluso que la coima fuera pagada para ciertos contratos; firmar; extender; proteger; no rescindir, como en cada caso y en cada momento de mi vida en este negocio. Creo que esto es un buen resumen”, dijo a fines de 2017.

También habló en aquel momento del programa Fútbol Para Todos y confesó haber pagado coimas a funcionarios del gobierno que encabezaba Cristina Kirchner.

“A fines de junio de 2011, el torneo de segunda división de Argentina se convirtió en un torneo de superestrellas porque había un club muy importante (River Plate). Entonces esos derechos ganaron en valor. Pudimos retener en Torneos los derechos de segunda división pagando sobornos a funcionarios del gobierno para retener esos contratos: Jorge Delhon, abogado contratado por el programa Futbol Para Todos; y al coordinador general, Pablo Palladino. Se pagaron aproximadamente desde el fines de 2011 hasta fines de 2014″, dijo.