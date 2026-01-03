Cuántos goles tiene Messi: sus mejores números, antes del inicio de la temporada del Mundial 2026

Lionel Messi es un competidor voraz dueño de un sinfín de récords y marcas que a sus 38 años sigue vigente y anhela jugar su sexto Mundial con la camiseta de la selección argentina en Estados Unidos, México y Canadá. Todavía en Rosario por el receso de la actividad con Inter Miami, palpita lo que será una de sus últimas temporada como futbolista profesional y, a la vez, con objetivos muy importantes porque además de los torneos que disputará con su equipo y la Copa del Mundo, tendrá la Finalissima ante España.

Desde que debutó como profesional en Barcelona, el ‘10′ acumula 1137 partidos con 896 goles, una media de 0,79. Consiguió 171 dobletes, 51 hat-tricks y seis Póker. Además, dos veces anotó cinco tantos en un mismo juego.

Fueron los hinchas culé los que más anotaciones suyas celebraron con 672 en 778 juegos, un promedio de 0,86 cada 90 minutos. Con la camiseta albiceleste gritó 115 veces siendo el máximo artillero de la historia de su país con comodidad mientras que en PSG marcó 32 goles en 75 partidos. En el club parisino es el único de los que jugo del que no es el líder de la tabla.

En estos tiempos son Las Garzas los que disfrutan de su fútbol. En 88 cotejos acumula 77 goles, una media de 0,88 que es la más alta de su carrera. Ejemplo de su vigencia es que en la temporada regular de la MLS 2025, donde su equipo luego fue campeón, celebró 29 tantos en 28 cotejos y recibió la Bota de Oro porque ningún otro jugador marcó más que él.

Messi marcó 672 goles con la camiseta de Barcelona JOSEP LAGO - AFP

El único futbolista de la historia que lo supera es Cristiano Ronaldo, quien lleva 957 festejos y está próximo a los 1000. De hecho, el portugués supera a Messi a nivel clubes y de selecciones con 813 y 143, respectivamente.

Los 896 goles de Lionel Messi

Selección argentina: 115 (0,59 de promedio).

Barcelona: 672 (0,86 de promedio).

PSG: 32 (0,43 de promedio).

Inter Miami: 77 (0,88 de promedio).

Los 48 títulos de Messi

El rosarino tiene seis estrellas con la selección nacional, 35 con Barcelona, 3 con París Saint-Germain y cuatro con Inter Miami.

De sus coronaciones se destacan la Copa del Mundo de Qatar, las dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), los tres mundiales de Clubes y supercopas de Europa; cuatro Champions League, una decena de ligas de España, y la Finalissima 2022.

Selección argentina (6)

Mundial Sub20 2005.

Juegos Olímpicos Beijing 2008.

Copa América 2021 y 2024.

2021 y 2024. Finalissima 2022.

Mundial Qatar 2022.

Una postal eterna: Lionel Messi celebra con el trofeo de campeón tras la victoria ante Francia en la final del Mundial de Qatar Martin Meissner - AP

Barcelona (35)

Mundial de Clubes 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (4).

2006, 2009, 2011 y 2015 (4). Supercopa de Europa 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10).

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10). Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7).

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7). Supercopa de España 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019 (8).

París Saint Germain (3)

Ligue 1 2022 y 2023 (2).

2022 y 2023 (2). Supercopa de Francia 2022.

Inter Miami (4)