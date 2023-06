Ángel Di María se despidió de la Juventus y quedó libre: cuál será su futuro

escuchar

Otro jugador de la selección argentina que debe definir su futuro. Ahora, fue el turno del delantero Ángel Di María de despedirse de la Juventus y no firmar la renovación del contrato. El campeón del mundo escribió un posteo en Instagram: “Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo”.

“Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte”, agregó. Varios jugadores de la selección de Lionel Scaloni acompañaron el posteo con comentarios de apoyo para “el fideo”.

Emiliano “el Dibu” Martínez, Paulo Dybala y Marcos Acuña fueron algunos de los futbolistas que se hicieron eco de la despedida de Di María. “¡Siempre con vos! ¡Te amo!”, le respondió su mujer, Jorgelina Cardoso. Con esta decisión, ahora el futbolista queda libre y espera ofertas. Días atrás, circuló una versión entre algunos medios europeos donde sostuvieron que el nacido en Rosario podría volver a vestir la camiseta de Benfica, el club que le brindó la posibilidad de llegar al viejo continente en el año 2008.

Ayer, fue su compañero y amigo Leandro Paredes quien también abandonó la Juve tras vencerse el préstamo. En el caso del mediocampista, él sí deberá volver al PSG luego de que el club italiano decidiera no tenerlo en cuenta para la próxima temporada. ”Fue un año muy difícil y me duele no poder lograr las metas que teníamos, pero llevo conmigo la amistad de un grupo de jugadores y de gente increíble”, dijo el argentino en sus redes sociales al despedirse.

El mediocampista campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 jugó 35 partidos vistiendo la camiseta de Juventus, convirtió un gol y estuvo inactivo por una lesión en el bíceps femoral que lo alejó de las canchas.

Ángel Di María y Leandro Paredes compartieron unas vacaciones familiares Instagram

Tanto Di María como Paredes jugaron por última vez en la Juventus el domingo pasado. Ambos ingresaron en el segundo tiempo del triunfo 1-0 de la Vecchia Signora sobre Udinese en la última fecha del calcio.

