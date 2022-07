Ángel Di María ya hace goles en Juventus y se junta con Paulo Dybala, un delantero caro que todavía no sabe dónde jugará en el calcio

Las pretemporadas de los principales clubes europeos siempre incluyen partidos de preparación contra rivales de varias categorías más bajas. No hay equivalencias, son tiempos de puesta a punto y de primeras evaluaciones para los entrenadores. La diferencia de calidad y condiciones futbolísticas es abismal. A los jugadores les sirve para ir entrando gradualmente en ritmo y tomar confianza. En este contexto, los resultados suelen ser goleadas abultadas.

En la presentación de esta semana, Ángel Di María dijo que Juventus lo había recibido como “la familia que es”. Fideo, como agente libre luego de que Paris Saint Germain no le renovara el contrato, agregó que una de las motivaciones para sumarse es la ayuda que pueda dar para ganar títulos, luego de una temporada en blanco para la Vecchia Signora, lo cual representa un fracaso.

El gol de Di María durante el entrenamiento

Antes de encarar un gira por los Estados Unidos en la que se medirá con Chivas de Guadalajara, Barcelona y Real Madrid, Juventus disputó este domingo un ensayo contra Pinerolo, un equipo recién ascendido a la Serie D, que a Di María le sirvió para compartir los primeros minutos con sus nuevos compañeros. El rosarino hizo un gol en el 8-0.

Ángel Di María y Paulo Dybala Captura

Matías Soulé, el juvenil de 19 años que salió de Vélez por la patria potestad sin llegar a debutar en primera, marcó dos tantos. Soulé ya fue convocado en noviembre pasado por Lionel Scaloni durante la serie de las eliminatorias contra Brasil y Uruguay. Y hace menos de dos meses disputó tres cotejos en el Sub 20 dirigido por Javier Mascherano en el Torneo Toulon. Los otros goles los anotaron Moise Kean (3), Adrien Rabiot y Denis Zakaria.

Además de Di María, Juventus tiene de vuelta a Paul Pogba, libre de Manchester United, y compró en 34 millones de euros el pase de Federico Chiesa, que ya estaba en préstamo de Fiorentina y se encuentra en la etapa final de la recuperación de una grave lesión.

Alex Sandro, Dybala, Danilo, Dybala, Pogba y Arthur, durante el encuentro de este domingo

Después del ensayo, Di María hizo de anfitrión de una reunión junto con cuatro compañeros de Juventus (Pogba, Danilo, Alex Sandro y Arthur) y uno que se fue hace poco y no tiene definido su futuro: Paulo Dybala. El cordobés necesita un nuevo club para consolidar sus posibilidades de integrar la lista del seleccionado argentino para el Mundial de Qatar. No es uno de los que tiene un lugar asegurado, si bien cuenta con la consideración de Lionel Scaloni. Pero de aquí a noviembre afronta el desafío de acomodarse a un nuevo equipo y mostrar un nivel que justifique su citación.

La demora en ser contratado por un club juega en contra de Dybala. Todavía tiene un mes para el comienzo de la Serie A. Sorprende la dilación, porque desde el momento en que se fue de Juventus parecía tener bastante avanzada su incorporación a Inter. De hecho, había trascendido que ya había comprado una propiedad en Milán.

Pero pasan los días y el acuerdo no se concreta. Inter tiene la vuelta de Romelu Lukaku y quiere dar de baja a alguno de los delanteros para hacerle un lugar a Dybala. El apuntado en ese sentido es Alexis Sánchez, a quien le queda un año de contrato y no quiere irse a otro lado si no tiene la garantía de que cobrará un salario similar. El director deportivo de Inter es Beppe Marotta, que cumplió esa función en Juventus, de donde lo conoce Dybala y con quien mantiene una fluida relación.

Dybala en el seleccionado argentino, pero por ahora sin club GLYN KIRK - AFP

Desde hace unos días, la prioridad de Inter es cerrar la contratación del defensor brasileño Gleison Bremer (Torino). Javier Zanetti, integrante del consejo directivo de la entidad neroazzurra, dio un panorama: “Como dijo Marotta, Dybala es una oportunidad porque está libre, pero tenemos a Lautaro Martínez, Lukaku, Joaquín Correa, Dzeko y Alexis Sánchez. Empezamos la pretemporada con ellos. Esto no significa que las cosas no puedan cambiar, pero por el momento estamos bien”.

Ante la evidencia de que las gestiones Inter-Dybala se dilatan, Roma y Napoli manifestaron interés por la Joya. Medios italianos informaron que autoridades de Roma se reunieron este domingo con el agente de Dybala para hacerle una propuesta formal, que tiene el atractivo adicional de ser dirigido por José Mourinho, entrenador en la conquista de la Conference League, la tercera copa creada por la UEFA en la anterior temporada. Mou señaló a Dybala como un refuerzo prioritario, lo quiere en su proyecto.

El tema económico no es menor. Roma no llega a los seis millones de euros por temporada que pretende Dybala; se puede estirar hasta los cuatro y ofrecer bonos por objetivos. También está el apartado futbolístico: Roma no tiene un plantel con la calidad y el talento con los que Dybala pueda potenciarse. Hasta ahora se reforzó con un arquero, un defensor y un mediocampista (Nemanja Matic), a quien Mou conoce de Manchester United. Como destacados compañeros de ataque, Dybala podría tener al volante creativo Nicolo Zaniolo y al delantero inglés Tammy Abraham, autor de 17 goles en la última Serie A y de 9 en la campaña del título de la Conference League.

Napoli afronta la renovación de su ataque, tras las salidas de dos históricos, Lorenzo Insigne y Dries Mertens. El club al que Diego Maradona llevó a la gloria participará en la próxima Champions League, pero su presupuesto no sería suficiente para llevar a Dybala al sur de Italia, según reconoció este domingo el entrenador Luciano Spalletti: “En este momento, sus exigencias contractuales (por Dybala) son demasiado altas. Corresponde al club reflexionar sobre esta situación”.

El cordobés descartó hace un tiempo alguna propuesta de la Premier League, y de España solo hubo sondeos. Quiere y seguramente va a seguir jugando en el calcio. Queda por dilucidar dónde. La intriga consume los últimos capítulos.