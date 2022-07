Facundo Roncaglia vuelve a Boca: el entrerriano que no pudo definir la Libertadores 2012 y por el que Juan Román Riquelme se peleó con Daniel Angelici

Facundo Roncaglia vuelve a Boca. El defensor, de 35 años, firmará en las próximas horas un contrato por 18 meses. El rol de Juan Román Riquelme fue fundamental en el retorno del defensor al club que lo vio nacer y se resolvió bajo estricto silencio. Llega con el pase en su poder y su último equipo fue Aris Limassol, de Chipre.

Algo muy parecido había sucedido hace 10 años. Ocurre que el 27 de junio de 2012, Roncaglia disputó su último partido con la camiseta azul y oro. Fue nada menos que una final de la Copa Libertadores (la ida) en la Bombonera. Marcó el 1 a 0 ante Corinthians , en un partido que sobre la hora igualó Romarinho.

Para la vuelta, el cuadro de situación se terminó de embarrar. Su vínculo con Boca había culminado el 30 de junio, y el partido decisivo en San Pablo se jugó cuatro días más tarde. El tironeo entre la dirigencia de entonces y el futbolista, que ya era un agente libre y no podía arriesgarse a entrenarse o jugar sin un seguro, fue agotador y sin final feliz, aunque otra vez, en el tira y afloja, hubo un papel clave del ahora vicepresidente segundo.

Facundo Roncaglia jugó toda la Copa Libertadores 2012, pero a Angelici se le ocurrió dejarlo afuera del partido de vuelta de la final. El defensor llamó a Román y viajó con el plantel. Para los que reversionan la historia. pic.twitter.com/ax6gB8qJob — Juan Gavelán (@JuanGavelan) July 17, 2022

“Angelici me bajó del avión. Mi representante le dijo que sin seguro no iba a concentrar y el presidente dijo: ‘Si no concentra, no viaja’. Ahí le mandé un mensaje a Riquelme para desearle suerte y contarle que no iba a poder ir con ellos a Brasil. Él se juntó con los referentes y le dijeron a los dirigentes: ‘Viaja Roncaglia o no viaja nadie’”, explicó en esos días el defensor, en una entrevista con el canal Fox Sports.

Finalmente, Roncaglia viajó a San Pablo con sus compañeros, pero no pudo jugar. Y Boca perdió 2 a 0 con Corinthians, un par de horas después de que Riquelme le anunciara al plantel que tras esos 90 minutos anunciaría su salida de Boca, algo que concretó en la zona mixta con la frase: “Me siento vacío”. Aunque a los seis meses regresó a la Ribera, ya con Carlos Bianchi de entrenador.

El defensor, en tanto, se incorporó como agente libre a Fiorentina, que pagó 500.000 euros por sus servicios. Allí estuvo hasta 2016. Luego, defendió las camisetas de Genoa (Italia), Celta de Vigo, Valencia, Osasuna (los tres de España). En enero de 2021 se rompió el recto anterior de su pierna derecha, perdió su lugar y en Aris Limassol, de Chipre, de donde se fue con el pase en su poder.

Lo había pedido Gustavo Alfaro apenas asumió, a fines de 2018, e incluso su nombre había sobrevolado la Bombonera en plena pandemia. Finalmente, el regreso se concretó ahora.

Más allá de la calidad que mostró el entrerriano, y su capacidad para cubrir cualquier posición en la última línea (si bien su lugar ideal es el lateral por la derecha, también lo hizo por la izquierda e incluso como primer zaguero central) la incógnita pasa por saber cuál es su estado físico y su ritmo de competencia, después de un lapso de tiempo en una liga menor de Europa, en donde las exigencias son muchísimo más relajadas que las que tendrá, como él ya sabe y ya vivió desde adentro, en un club como Boca.

Roncaglia y una foto de cuando se incorporó al Aris Limassol, de Chipre

Como dato curioso: Roncaglia debutó en Boca el 21 de octubre de 2007 , con Miguel Ángel Russo como entrenador y en un partido que terminó 2 a 2 con Estudiantes en la Bombonera. Jugó de primera zaguero central. A su derecha estaba Hugo Ibarra, el hombre que ahora será su DT.

En esa primera etapa en el equipo xeneize, el defensor entrerriano disputó 88 partidos, marcó 6 goles y dio tres vueltas olímpicas: Apertura 2008, Apertura 2011 y Copa Argentina 2012.

La capacidad de adaptación que tiene Roncaglia le resuelve al Consejo de Fútbol el problema que se le había generado por marginar a Carlos Izquierdoz del plantel y la decisión de aceptar la oferta por Gastón Ávila que hizo el Royal Antwerp, de Bélgica, que pagará US$ 4.500.000 por el futbolista de 20 años, quien viajará este lunes rumbo a Europa.

Roncaglia, con la camiseta de Fiorentina Archivo

De ese dinero, a las arcas de Boca ingresarán US$ 3.000.000 (60 por ciento del pase), mientras que la cifra restante corresponde a Rosario Central, propietario del 40 ciento restante.

Después del aliviador triunfo ante Talleres (1-0, con gol de Marcos Rojo de penal), el equipo se entrenó esta mañana en el predio de Casa Amarilla. El martes, desde las 21.30, Boca visitará a Argentinos Juniors, por la novena fecha de la Liga Profesional. Para ese partido las incógnitas son dos. Darío Benedetto finalizó el encuentro contra los cordobeses con un fuerte golpe en su tobillo izquierdo, y en caso de que no llegue en condiciones será reemplazado por Luis Vázquez.

Además, es muy posible el regreso a la titularidad de Exequiel Zeballos, luego de ingresar anoche por el volante Juan Ramírez y convertirse en solo media hora en la figura del partido contra Talleres.