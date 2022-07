Banfield - San Lorenzo: el Ciclón empató 1-1 y arrastra una estadística que no puede quebrar desde el ciclo de Paolo Montero como DT

Semana tras semana, San Lorenzo trata de apuntalar su ánimo. Se sabe que el club viene golpeado, tratando de sostenerse en el medio de un clima caliente en lo institucional. Dentro de ese panorama, el reciente triunfo en el clásico contra Boca llevó miles de sonrisas a Boedo. Pero el envión no llegó hasta el Sur. Por la octava fecha de la Liga Profesional, el Ciclón y Banfield empataron 1 a 1. Los goles fueron marcados por Adam Bareiro, de penal, y Matías González. Fue una igualdad, posiblemente algo insípida. En lo que va del certamen, los azulgranas empataron cinco de sus ocho compromisos.

En el estadio Florencio Sola, el principal objetivo de San Lorenzo era el de refrendar lo que habían hecho en el duelo frente a los xeneizes, en el que exhibieron actitud, compromiso y lo ganaron con justicia. Un trabajo convincente respaldado por un grupo de juveniles que desde hace tiempo pone la cara dentro de un ambiente caldeado contra los directivos. Un éxito que le brindó un poco de paz y lo llevó a celebrar como local por primera vez en siete meses.

También, el Ciclón buscaba cortar otra estadística adversa: volver a ganar dos encuentros oficiales al hilo después de un año. La última vez que lo consiguió fue en julio de 2021 , durante el inicio del ciclo de Paolo Montero, cuando venció a Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca, justamente los adversarios a los que superó en este campeonato. No lo consiguió.

Los de Boedo contaron con dos estrenos entre los titulares. Por un lado, Gastón Campi en la defensa. El marcador central, de 31 años, ocupó el lugar del juvenil Jeremías James, quien se lesionó en el duelo frente a Boca y sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda. El ex jugador de Estudiantes de La Plata y Racing, que llegó como refuerzo en los últimos días, provino del Malatyaspor de Turquía. Además, Juan Ignacio Méndez fue una de las nuevas piezas en el mediocampo. El ex futbolista de Talleres, de Córdoba, se ubicó como el clásico volante de contención.

Matías González y Cristian Zapata; Banfield y San Lorenzo igualaron 1-1 en el Sur Alfredo Luna - télam

En la otra vereda, el Taladro -había ganado cuatro de sus últimos seis partidos en todas las competencias- salió a disputar este juego sin una de sus principales figuras: el mediocampista Giuliano Galoppo, quien está muy cerca de acordar su transferencia al San Pablo, de Brasil.

En el inicio del partido, el equipo que dirige Claudio Vivas no tardó en imponer las condiciones. Tuvo juego por las bandas, manejo, asociaciones y una firme decisión de someter a su adversario. Así, a fuerza de presión, controló el juego, aunque sin profundidad. Mientras, el Ciclón lucía incómodo cada vez que tenía el balón en su poder. La imprecisión se hizo notoria desde los primeros momentos. Sin embargo, bastaron un puñado de segundos para que el desarrollo cambiara abruptamente. En definitiva, esas cuestiones que hacen del fútbol un deporte tan apasionante. A los 22 minutos, en una jugada que no prometía demasiado, Alejandro Maciel tumbó a Bareiro en un rincón del área y Andrés Merlos cobró un claro penal. El paraguayo -batallador, voluntarioso- definió y marcó su sexto tanto en la Liga Profesional (es el goleador del campeonato).

Buenos Aires: San Lorenzo y Banfield se enfrentan desde las 15.33 en el estadio Florencio Sola por la continuidad de la octava fecha del torneo 2022 de la LPF con el arbitraje de Andrés Merlos. Alfredo Luna - télam

Con la ventaja a su favor, el Ciclón apeló al rigor y a la intensidad física. De un lado y del otro aparecieron varias piernas fuertes. A los 33, Agustín Giay contó con una oportunidad inmejorable tras una veloz maniobra entre Ezequiel Cerutti y Bareiro. Pero el juvenil azulgrana -con tiempo para controlar y elegir- se apuró en la definición y la pelota se fue al lado del palo derecho de Facundo Cambeses.

Con San Lorenzo al dominio, ahora fue el Taladro el que respondió con otro impacto. A los 38, Matías González -otro chico muy interesante de apenas 20 años- sacó un zapatazo de zurda desde media distancia que contó con la complicidad de Sebastián Torrico, de floja resistencia. El tandilense gritó con alegría su primer gol en la máxima categoría. Banfield llegó al empate sin claridad, pero con voluntad férrea y mucho sacrificio. Desde la determinación y el compromiso colectivo se las ingenió para conseguir la igualdad cuando menos lo merecía.

El comienzo del segundo tiempo resultó con demasiadas imprecisiones en el manejo de la pelota. De ambos lados. Recién a los 10 minutos, San Lorenzo se desacomodó en la defensa y un pelotazo largo le quedó a Agustín Urzi, que remató de zurda y no pudo superar a Torrico. Uno de tantos avances rápidos y sorpresivos. El Ciclón, refugiado en el fondo, dejó en solitario a Bareiro en el ataque.

Estaba perdido San Lorenzo, sin reacción. No podía cubrir los pelotazos largos ni las diagonales de un Banfield más ambicioso. Urzi, recostado en la izquierda, era una amenaza permanente. El eje del juego local fue Jesús Dátolo. El volante se mantuvo entre las sutilezas y la inteligencia para encontrar los espacios. Le alcanzó para ser el mejor futbolista de la cancha.

El fervor y la vitalidad eran del Taladro, que estuvo más cerca de llevarse los tres puntos. Las últimas jugadas de riesgo aparecieron cerca del cierre. Primero en el pie derecho de Ramiro Enrique, pero Torrico le desvió el disparo al córner. Una más, en un cabezazo de Juan Manuel Cruz que rechazó el arquero de San Lorenzo. La más clara de los azulgranas fue un remate de Malcom Braida que Maciel despejó sobre la línea del arco.

No obstante, en el epílogo, los goles no aparecieron y entonces, una a una, se desperdiciaron las escasas posibilidades que, inexorablemente, confluyeron en el empate definitivo. Sí hubo una polémica: un disparo de Urzi en dirección al arco que rebotó en la mano izquierda de Gastón Hernández. Tanto el árbitro Andrés Merlos como Yael Falcón Pérez (a cargo del VAR) consideraron que no fue penal.

Por momentos, da la sensación de que el Ciclón se conforma con estos resultados. Tras unos cuantos años de cachetazos y un desfile incesante de entrenadores, se refugia en el hecho de no perder. En el Sur, San Lorenzo dejó escapar una oportunidad grande, también por sus propias responsabilidades..