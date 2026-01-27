Annika Paz, la joya de River que se convirtió en refuerzo de Inter de Italia

La Argentina no detiene su máquina formadora de futbolistas. Siempre que aparece una promesa que se destaca en una liga local, el interés llega rápidamente desde Europa, pero en esta oportunidad se trata de una joven futbolista. El equipo femenino de Inter de Italia anunció la llegada de Annika Paz, de 17 años.

La jugadora llegó cuando era muy pequeña a las divisiones inferiores de River, tuvo su formación y debutó en la primera del Millonario en 2024. También, se destacó en las selecciones juveniles de Argentina y tuvo su presentación histórica en el equipo mayor. Llega a un grande de Italia y se suma a otras figuras que también actuaron en el Viejo Continente.

“El FC Internazionale Milano anuncia la llegada de Annika Paz a los nerazzurri. La delantera argentina, nacida en 2008, ha firmado contrato con el club hasta el 30 de junio de 2027”, expresa la página web oficial del club italiano. Además, Annika habló en un video publicado por el sitio del club sobre lo que significa su arribo. “Es un desafío muy grande, estar lejos de mi familia también, me va a ayudar mucho a madurar, a perseguir mi sueño que es jugar en Europa y como lo es un club grande como Inter”, expresó.

La futbolista también se refirió a las figuras que visten y vistieron la camiseta de Inter en la historia más reciente. “Muchos jugadores pasaron por acá, hoy está Lautaro (Martínez), Javier Zanetti es un emblema del club, hay un vínculo muy fuerte con Argentina y es un orgullo para mí ser la primera jugadora del fútbol femenino de mi país y comenzar este camino, es algo muy lindo y estoy con muchas ganas de empezar ya”, reconoció.

Sobre su incorporación al primer equipo del Nerazzurro, que marcha segundo en la tabla de posiciones del Calcio femenino a 7 puntos del líder Roma, Annika destacó: “Siempre es una ilusión renovada empezar un nuevo campeonato, venir a una nueva liga es único y la Serie A, que está creciendo mucho, está apostando por jugadoras juveniles. Así que estoy muy feliz por estar acá”, culminó.

Annika Paz nació el 16 de noviembre de 2008 en Manzanares, en Pilar, provincia de Buenos Aires. “Yo soy hincha de River y me presenté en una prueba que hizo el club y por suerte quedé”, le había comentado la jugadora a un medio local hace algunos años. “Empecé a jugar en mi casa con mi papá y mi hermano. Mi hermano jugaba en un club llamado San Francisco y yo me sumé a la liga intercountry que jugaban ellos”, contó sobre sus inicios en el fútbol.

Annika Paz llegó a River a los 13 años y a los 15 debutó en primera división River Plate

Llegó a River con 13 años para jugar en la categoría Sub 14, que todavía no contaba con competencia oficial. Por ese motivo, lo hizo en una categoría superior. Tuvo grandes rendimientos y se consagró campeona en el torneo de AFA.

Siguió destacándose en las inferiores del Millonario y en 2024, con tan sólo 15 años, debutó como profesional. Y el 30 de noviembre de ese mismo año marcó su primer tanto en la máxima categoría de AFA en la victoria de River ante Belgrano por 1 a 0. A fines de diciembre pasado, a través de una publicación en sus redes sociales, dejó un mensaje de despedida. Acompañada por 15 imágenes de su paso por el equipo de Núñez y una canción del grupo La Berisso, escribió: “Cierro una etapa en la que crecí mucho como futbolista, pero sobre todo como persona. Me voy con la mejor sensación de que siempre dejé todo por llevar la camiseta más linda de todas a lo más alto. No es un adiós, sino un hasta pronto. Gracias eternas, River!”.

Annika Paz con la camiseta de River, club del que se despidió con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram River Plate

Durante su aún corto camino como futbolista, formó parte de varios procesos de la selección argentina juvenil: fue Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Además, en 2023 fue convocada para ser sparring del plantel que se preparaba para el Mundial 2023 que se jugó en Australia y Nueva Zelanda. En abril de 2024, participó del Sudamericano Sub 20 y con un gol ante Colombia, logró meter al equipo en una Copa del Mundo luego de muchos años.

Imparable, la joven delantera no frenó su crecimiento. El 28 de octubre pasado, con 16 años y 346 días, debutó en la selección mayor y fue la heroína de ese partido que se disputó en el Centenario de Montevideo. Annika entró a falta de 13 minutos para el final del partido por la Liga de Naciones de la Conmebol y marcó el segundo tanto argentino en un empate 2 a 2 contra Uruguay. Con ese gol, hizo historia: se convirtió en la goleadora más joven en la historia de la selección femenina.

Tras ese partido, expresó: “Estoy muy contenta. Es algo muy lindo. Agradezco a mis compañeras de River, porque sin ellas no estaría acá”. Su llegada a a Inter no frena su presente en la selección. Paz fue convocada para disputar el Sudamericano Sub 20 de Paraguay, donde Argentina debutará el 7 de febrero frente a Ecuador.

Annika Paz jugó en las selecciones juveniles de la Argentina y también en la mayor, equipo en el que debutó con un gol ante Uruguay AFA

El arribo de Paz al fútbol de Europa se suma al de otras futbolistas argentinas que llegaron a las mejores ligas del mundo como lo son Dalila Ippólito, que jugó en Juventus; Estefanía Banini, que vistió la casaca de Atlético de Madrid; Soledad Jaimes, que estuvo en Olympique de Lyon y Napoli Femminile; Florencia Bonsegundo, que pasó por Valencia; Agustina Barroso, con pasado en Madrid CFF; Aldana Cometti, con paso por Sevilla, y Mariana Larroquette, que estuvo en Sporting de Lisboa, entre otras.