Ante las críticas por su ausencia en Boca, Carlos Palacios publicó un descargo en sus redes: “¿Por qué tanto hostigamiento?"

En medio de un clima tenso en Boca por los resultados adversos y bajos rendimientos del plantel, Carlos Palacios recurrió a las redes sociales para dar explicaciones sobre su situación en el Xeneize. El jugador chileno, que no viajó a Santiago del Estero para jugar ante Atlético Tucumán y fue acusado de actos indisciplinados, negó haberse ausentado al entrenamiento y dijo que fue tratado “con hostigamiento”.

"¿Qué buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable? Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial de Clubes, lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de esto hice y hago todo por jugar en este gran club, que es mi sueño. Soy consciente de que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva“, explicó Palacios a través de Instagram.

El mediocampista señaló que, después del empate del viernes ante Unión, entrenó tanto sábado como domingo, y el lunes se presentó pero los médicos decidieron que sea atendido y no haga ejercicio en el campo para evitar sobrecargas en su rodilla. Ante esto, advirtió: “Si buscan hacerme quedar mal lo están logrando, pero a base de mentiras. Sepan que están haciendo mucho mal”.

El descargo de Carlos Palacios en sus redes sociales

Además, Palacios cuestionó que en Chile se están publicando “mentiras sin argumentos ni fundamentos” y les pidió “cuidado” para evitar sufrimientos en su familia. “¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona?“, se preguntó y continuó: ”Claro que me gustaría estar jugando mucho mejor. Soy el primero en querer recuperarme y en ser el más autocrítico conmigo mismo para retomar el nivel que tuve los primeros meses. Y les prometo que estoy trabajando para eso".

Acto seguido, Palacios cerró: “No quería entrar en esta polémica ni en explicar o aclarar las cosas porque creo que todas son sin fundamentos pero ya es muchísimo lo que se habla, se mal interpreta y se dice a base de mentiras. A los periodistas chilenos -que últimamente también se dejan llevar por los ‘rumores’- dejen de hacerle creer a la gente cosas que son mentiras y hacer polémicas con cosas absurdas. Porque hay familia e hijos atrás que los leen y ven. Nunca he llegado en mal estado a entrenar y tampoco me he ausentado en ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie dentro del club. No han sido los mejores partidos pero soy consciente de eso y estoy trabajando para retomar el nivel”.

El jugador chileno llegó a Boca en diciembre después de que el equipo presidido por Juan Román Riquelme desembolsara a Colo Colo US$4.800.000 por su pase. Sin embargo, su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas y los actos de indisciplina no hicieron más que agravar la situación. En marzo, faltó a un entrenamiento tras perder un vuelo desde Chile, donde fue visto de fiesta. El viernes pasado, fue silbado en la Bombonera al ser reemplazado y, al día siguiente, en la víspera de su cumpleaños número 25, hinchas acusaron haberlo visto nuevamente celebrando.