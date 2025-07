El Juego de las Estrellas de la MLS está en vilo ante la falta de confirmación de Lionel Messi

El Juego de las Estrellas de la MLS ya lamentó en 2024 la ausencia de Lionel Messi, que unas semanas antes había sufrido una lesión en un tobillo durante la final de la Copa América. La expectativa por contar con el argentino en el partido que se hará este miércoles en Austin, Texas, entró en una nebulosa que tiene inquietos a la organización y a los espectadores.

Tras la vuelta del Mundial de Clubes, Messi mantiene un rendimiento destacado en Inter Miami. Fue distinguido como el Jugador de la Fecha en cinco de las últimas 10 jornadas. Marcó seis dobletes en siete partidos y, con 18 tantos, comparte el primer puesto con Sam Surridge, de Nashville, en la tabla de goleadores.

Messi es un atractivo imposible de reemplazar en el encuentro que enfrentará a un combinado de la Major League Soccer contra uno de la liga de México. Pero su asistencia es una incógnita, que de alguna manera ya había planteado Javier Mascherano: “A mí me gustaría que descansara, pero no es un decisión que deba tomar yo”. Leo afrontó cinco partidos completos en dos semanas y el próximo sábado Inter Miami recibirá a Cincinnati, el único rival que lo venció en los últimos siete encuentros. Una seguidilla de compromisos y desgaste que preocupa al entrenador: “La intensidad de los partidos que hemos jugado, especialmente en el último mes y medio, ha sido muy, muy alta. Claramente me preocupa porque el equipo ha estado sufriendo muchas lesiones musculares a lo largo de la temporada. Fue deteriorándose gradualmente con la cantidad de lesionados”.

Messi hace pasar de largo al arquero y marca frente a New York; con este gol abre el sexto doblete en sus últimos siete partidos. Frank Franklin II - AP

Los 32 futbolistas convocados surgieron de la votación de los hinchas, de los medios de comunicación y de las elecciones del director técnico español Nico Estévez y el Comisionado de MLS, Don Garber. De Inter Miami, además de Messi, fue seleccionado Jordi Alba. El otro argentino convocado es el delantero Cristian Espinoza, de San Jose Earthquakes.

Del lado de la liga de México hay una lluvia de bajas respecto a la lista original. Por diferentes motivos no estarán Sergio Ramos (Monterrey), James Rodríguez (León) y el argentino Rodolfo Rotondi (Cruz Azul). Sí está confirmada la presencia del ex futbolista de River Agustín Palavecino, de Necaxa, que tiene una ilusión especial: “Sería un lujo, un sueño, enfrentarme con Messi. Es el mejor jugador de la historia. Como argentino, nunca he admirado a nadie más. Será un privilegio enfrentarme con él”.

El Juego de las Estrellas está concebido como un show que combina fútbol, música y esparcimiento para los espectadores. Este martes, en el Q2 Stadium, de Austin, se realizó el challenge de habilidades, consistente en un desafío con diferentes tipos de remates, como si se tratara de una exhibición.

A este encuentro no asistió Messi, por cuya presencia se ruega en el partido de este miércoles, a las 22 de la Argentina, que será transmitido por Apple TV, como ocurre con la MLS.

Desde la organización se refrescó la reglamentación para instalar que Messi se expone a una fecha de suspensión si se ausenta sin una causa justificada. Y se citó el antecedente de Zlatan Ibrahimovic, que en 2018, cuando era jugador de Los Angeles Galaxy, no aceptó la convocatoria para el Juego de las Estrellas y recibió un partido de inhabilitación por cumplir en la liga estadounidense.

En las cuentas de redes sociales de Inter Miami no hay ninguna confirmación sobre la presencia del N° 10. Solo se publicó el recordatorio del segundo aniversario de su debut, sucedido el 21 de julio de 2023 con un gol a Cruz Azul por la Leagues Cup, que el equipo terminó conquistando.

El Juego de las Estrellas comenzó en 1996, con un partido entre combinados de las conferencias Este y Oeste. En 2003 fue invitado por primera vez un conjunto extranjero, Chivas, de Guadalajara. A partir de 2005 quedó abierta la puerta a la era de los pesos pesados de Europa: Chelsea, Manchester United, Fulham, Roma, Bayern, Real Madrid, Juventus, Arsenal, Atlético de Madrid.

En los últimos cinco años se estabilizó la programación con el choque entre jugadores de la MLS y de la liga de México. En 2024 la representación mexicana ganó por 4-1, con goles de los argentinos Maximiliano Meza, Germán Berterame y Juan Brunetta. Y ahora se espera por Messi para que haya un antes y un después.