Antoine Griezmann, Diego Simeone y la final de la Copa del Rey, Atlético de Madrid vs. Real Sociedad

A la espera de la semifinal de Champions League frente a Arsenal, el delantero francés Antoine Griezmann procurará levantar la Copa del Rey en Atlético de Madrid este sábado contra Real Sociedad, el club en el que debutó como profesional. “Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor”, advirtió el delantero en marzo al anunciar su marcha a Orlando City, de Estados Unidos, cuando acabe esta temporada.

Los hinchas temieron que se fuera antes de terminarse la campaña, pero la Copa y la Champions empujaron a Griezmann a quedarse. “Es una final que muy pocos jugadores pueden jugar. Entonces es una inmensa alegría, un orgullo, y sólo tengo ganas de estar mañana y dar el nivel que todos esperamos”, dijo este viernes en una rueda de prensa.

🏆 Los respectivos entrenadores y capitanes de los dos aspirantes al título posaron junto al trofeo de la Copa del Rey en la previa de la final de este sábado.



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En Champions, Atlético dio otro paso con su clasificación para las semifinales nueve años después, al eliminar el martes a Barcelona, al que también había marginado en una semifinal de Copa del Rey. Pero antes de pensar en Europa, Griezmann y el cuadro colchonero tienen otro objetivo este sábado: “Darlo todo para ganar la Copa: espíritu del ’96”, pidieron hinchas rojiblancos con una pancarta, en referencia al histórico doblete liga-Copa del Rey logrado hace 30 años.

Repetir ese doblete ahora es ya imposible porque Barcelona tiene bien encarrilada la conquista de LaLiga con 9 puntos de ventaja sobre Real Madrid y 22 sobre Atlético. Pero el francés puede volver a obtener la Copa del Rey que ya ganó en 2021 durante su breve paso por Barcelona. “Ojalá Dios y el destino le den lo que lo que está buscando en este tiempo que le queda en el club”, deseó el entrenador Diego Simeone.

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Utilizado en cuentagotas en la primera parte de la temporada, el delantero volvió a tener bastantes minutos en los últimos partidos. Jugara lo que jugara, su presencia siempre se notó.

“Desde enero he recuperado mi lugar en la cancha. Juego más que al principio de la temporada y disfruto”, dijo Griezmann a Canal+ tras la clasificación para la semifinal de la Champions. “Es un genio. Vamos a darnos cuenta con el tiempo de que hemos tenido y tenemos un genio del fútbol, un jugador diferencial, un jugador de jerarquía”, lo elogió Simeone antes del cruce con Barça.

"Jugador diferencial, jugador de jerarquía", halagó Simeone a Griezmann, que al final de la temporada partirá a Orlando City, de Estados Unidos. THOMAS COEX - AFP

Griezmann, de 35 años, volverá a aportar este sábado en el sevillano estadio La Cartuja para alzar una copa que Atlético ha ganado en diez ocasiones. La última, en 2013, contra Real Madrid. La única que ha logrado Cholo Simeone desde que se hizo cargo del conjunto, en 2011.

A la espera de lo que ocurra con la Champions, Griezmann, el máximo goleador histórico rojiblanco, tiene la oportunidad de despedirse de Atlético con un título de campeón continental por primera vez desde el de la Europa League de 2018.

“Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor”, apuntó Griezmann, el máximo anotador colchonero en la historia. THOMAS COEX - AFP

Por su parte, Real Sociedad es “un equipo competitivo que sabe pelear, que sabe jugar, que tiene distintas formas de atacar, por dentro, por fuera, por rompimientos, con buenos futbolistas y jóvenes”, advirtió Simeone. “Jugamos el martes un partido importante, que nos dejó en un paso muy bonito que es la semifinal de Champions. Eso fue estar arriba. Ahora volvemos a la tierra”, dijo el director técnico en la conferencia de prensa previa a la final de Copa del Rey.

“La tierra es lo que cuenta y sabemos la dificultad que vamos a encontrar”, advirtió Cholo en La Cartuja, antes de destacar “lo bonito que es jugar una final”. Y exaltó el largo camino hasta este punto. “Hemos ido creciendo con las posibilidades que el club siempre nos ha dado, siempre manteniendo una idea, un plan, una búsqueda. En eso cambiamos muy poco”, dijo, y agradeció el respaldo de la afición en el proceso: “Gracias y gracias por todo el apoyo que han tenido siempre para conmigo. Juntos atravesamos el crecimiento enorme que ha tenido Atlético de Madrid en el mundo”.

Pero los colchoneros no pueden descuidarse ante un Real Sociedad que ha revivido tras el arribo, en diciembre, del entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo. “Le debemos mucho a Rino porque desde su llegada las cosas han cambiado mucho”, ensalzó este viernes Mikel Oyarzabal, el capitán de la escuadra vasca.

Real Sociedad aspira a su cuarta Copa del Rey, que espera celebrar con su público, tras ganar la última en 2021, correspondiente a la temporada 2019/2020, en un La Cartuja vacío por el coronavirus. “Volver a estar aquí con todas nuestras familias, con todos nuestros amigos, con toda la afición que va a apoyarnos, pues es un motivo de orgullo y de felicidad”, concluyó Oyarzabal.