LA NACION

Antoine Griezmann, Diego Simeone y la final de la Copa del Rey, Atlético de Madrid vs. Real Sociedad

Colchoneros y ‘txuri-urdin’ se enfrentarán este sábado en el estadio La Cartuja, de Sevilla; el “genio” francés se irá a mediados de año

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
AFP
Diego Simeone considera que Antoine Griezmann es un "genio del fútbol" y el francés vive con alegría sus últimos meses en Atlético de Madrid, que este sábado definirá la Copa del Rey contra su primer club, Real Sociedad.
Diego Simeone considera que Antoine Griezmann es un "genio del fútbol" y el francés vive con alegría sus últimos meses en Atlético de Madrid, que este sábado definirá la Copa del Rey contra su primer club, Real Sociedad.Angel Martinez - Getty Images Europe

A la espera de la semifinal de Champions League frente a Arsenal, el delantero francés Antoine Griezmann procurará levantar la Copa del Rey en Atlético de Madrid este sábado contra Real Sociedad, el club en el que debutó como profesional. “Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor”, advirtió el delantero en marzo al anunciar su marcha a Orlando City, de Estados Unidos, cuando acabe esta temporada.

Los hinchas temieron que se fuera antes de terminarse la campaña, pero la Copa y la Champions empujaron a Griezmann a quedarse. “Es una final que muy pocos jugadores pueden jugar. Entonces es una inmensa alegría, un orgullo, y sólo tengo ganas de estar mañana y dar el nivel que todos esperamos”, dijo este viernes en una rueda de prensa.

En Champions, Atlético dio otro paso con su clasificación para las semifinales nueve años después, al eliminar el martes a Barcelona, al que también había marginado en una semifinal de Copa del Rey. Pero antes de pensar en Europa, Griezmann y el cuadro colchonero tienen otro objetivo este sábado: “Darlo todo para ganar la Copa: espíritu del ’96”, pidieron hinchas rojiblancos con una pancarta, en referencia al histórico doblete liga-Copa del Rey logrado hace 30 años.

Repetir ese doblete ahora es ya imposible porque Barcelona tiene bien encarrilada la conquista de LaLiga con 9 puntos de ventaja sobre Real Madrid y 22 sobre Atlético. Pero el francés puede volver a obtener la Copa del Rey que ya ganó en 2021 durante su breve paso por Barcelona. “Ojalá Dios y el destino le den lo que lo que está buscando en este tiempo que le queda en el club”, deseó el entrenador Diego Simeone.

Utilizado en cuentagotas en la primera parte de la temporada, el delantero volvió a tener bastantes minutos en los últimos partidos. Jugara lo que jugara, su presencia siempre se notó.

“Desde enero he recuperado mi lugar en la cancha. Juego más que al principio de la temporada y disfruto”, dijo Griezmann a Canal+ tras la clasificación para la semifinal de la Champions. “Es un genio. Vamos a darnos cuenta con el tiempo de que hemos tenido y tenemos un genio del fútbol, un jugador diferencial, un jugador de jerarquía”, lo elogió Simeone antes del cruce con Barça.

"Jugador diferencial, jugador de jerarquía", halagó Simeone a Griezmann, que al final de la temporada partirá a Orlando City, de Estados Unidos.
"Jugador diferencial, jugador de jerarquía", halagó Simeone a Griezmann, que al final de la temporada partirá a Orlando City, de Estados Unidos.THOMAS COEX - AFP

Griezmann, de 35 años, volverá a aportar este sábado en el sevillano estadio La Cartuja para alzar una copa que Atlético ha ganado en diez ocasiones. La última, en 2013, contra Real Madrid. La única que ha logrado Cholo Simeone desde que se hizo cargo del conjunto, en 2011.

A la espera de lo que ocurra con la Champions, Griezmann, el máximo goleador histórico rojiblanco, tiene la oportunidad de despedirse de Atlético con un título de campeón continental por primera vez desde el de la Europa League de 2018.

“Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor”, apuntó Griezmann, el máximo anotador colchonero en la historia.
“Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor”, apuntó Griezmann, el máximo anotador colchonero en la historia.THOMAS COEX - AFP

Por su parte, Real Sociedad es “un equipo competitivo que sabe pelear, que sabe jugar, que tiene distintas formas de atacar, por dentro, por fuera, por rompimientos, con buenos futbolistas y jóvenes”, advirtió Simeone. “Jugamos el martes un partido importante, que nos dejó en un paso muy bonito que es la semifinal de Champions. Eso fue estar arriba. Ahora volvemos a la tierra”, dijo el director técnico en la conferencia de prensa previa a la final de Copa del Rey.

“La tierra es lo que cuenta y sabemos la dificultad que vamos a encontrar”, advirtió Cholo en La Cartuja, antes de destacar “lo bonito que es jugar una final”. Y exaltó el largo camino hasta este punto. “Hemos ido creciendo con las posibilidades que el club siempre nos ha dado, siempre manteniendo una idea, un plan, una búsqueda. En eso cambiamos muy poco”, dijo, y agradeció el respaldo de la afición en el proceso: “Gracias y gracias por todo el apoyo que han tenido siempre para conmigo. Juntos atravesamos el crecimiento enorme que ha tenido Atlético de Madrid en el mundo”.

Pero los colchoneros no pueden descuidarse ante un Real Sociedad que ha revivido tras el arribo, en diciembre, del entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo. “Le debemos mucho a Rino porque desde su llegada las cosas han cambiado mucho”, ensalzó este viernes Mikel Oyarzabal, el capitán de la escuadra vasca.

Real Sociedad aspira a su cuarta Copa del Rey, que espera celebrar con su público, tras ganar la última en 2021, correspondiente a la temporada 2019/2020, en un La Cartuja vacío por el coronavirus. “Volver a estar aquí con todas nuestras familias, con todos nuestros amigos, con toda la afición que va a apoyarnos, pues es un motivo de orgullo y de felicidad”, concluyó Oyarzabal.

AFP
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Desde este fin de semana ya no se podrá pisar la pelota con ambos pies: el motivo y las sanciones
    1

    AFA prohibió que los futbolistas se paren sobre la pelota: tarjeta amarilla y tiro libre indirecto

  2. Formaciones de River y Boca para el Superclásico: los posibles equipos para el partido del Apertura 2026
    2

    Formaciones de River y Boca para el Superclásico: los posibles equipos para el partido del Apertura 2026

  3. El alumno de Simeone que se iba llorando a la casa cuando empezó a ser DT y ya ganó la Libertadores
    3

    Filipe Luis, el alumno de Simeone que se iba llorando a la casa cuando empezó a ser DT y ya ganó la Copa Libertadores

  4. El histórico equipo italiano con “seis argentinos y medio” que tiene su propio ranking de materos
    4

    Parma, el inesperado rincón argentino en Italia: intimidades, bromas y vida en grupo contada desde adentro