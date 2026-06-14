Arabia Saudí vs. Uruguay por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Arabia Saudí y Uruguay en la jornada 1 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Arabia Saudí y Uruguay correspondiente al grupo H se disputará este lunes 15 de junio a las 19.00 h en el Miami Stadium, ubicado en la ciudad de Miami Gardens, Florida.
El momento de los equipos
Ambos seleccionados llegan al debut mundialista con la expectativa de iniciar con el pie derecho en el grupo H. Los equipos ultiman detalles en su preparación para este primer compromiso de la fase de grupos en el Mundial 2026, donde buscarán imponer su estilo de juego desde el arranque de la competencia.
Números que anticipan el duelo
Al tratarse de la jornada inaugural del grupo H, ambos conjuntos buscarán sumar sus primeros puntos en el certamen. El enfrentamiento en el Miami Stadium será una prueba fundamental para medir la fortaleza física y táctica de los protagonistas frente a un rival directo en la zona.
Lo que está en juego
El resultado de este partido es vital para las aspiraciones de ambos países en el torneo. Un triunfo inicial permitiría a cualquiera de los dos equipos liderar la tabla del grupo H y ganar confianza de cara a los próximos encuentros de la fase de grupos, condicionando el futuro de la zona en el Mundial 2026.
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